Путин заявил о способности России обеспечить себя основными продуктами

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Президент России Владимир Путин заявил о способности страны обеспечить себя основными продуктами. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Россия в полном объеме обеспечивает себя основными продуктами питания, последовательно осваивает глобальные рынки, входит в число ведущих экспортеров по ряду позиций», — отметил президент на совещании о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

В связи с этим он упомянул значительные результаты российских производителей мяса, птицы, растительных масел и сахара, а также поручил развивать виноградарство, садоводство и производство молочной продукции.

Глава государства также выразил надежду, что в этом году урожай зерновых будет высоким, как и шесть лет подряд, — более 100 млн т.