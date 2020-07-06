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Ученый допустил существование SARS-CoV-2 в «спящем» режиме до пандемии

Сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете считает, что коронавирусная инфекция, вероятно, активировалась из-за природных условий или скученности людей
Фото: Marijan Murat / Global Look
Фото: Marijan Murat / Global Look

До начала пандемии коронавирус SARS-CoV-2 был в «спящем» состоянии и активизировался при сочетании природных обстоятельств. Об этом заявил старший сотрудник Центра доказательной медицины в Оксфордском университете (Centre for Evidence-based Medicine, CEMB) Том Джефферсон, пишет The Telegraph.

Он утверждает, что многие вирусы в мире неактивны и проявляют себя при благоприятных условиях. «Куда ушел SARS-1 [Тяжелый острый респираторный синдром, вызываемый коронавирусом SARS-CoV; его вспышка произошла в 2003 году]? Он просто ушел. Поэтому нам нужно задуматься», — отметил Джефферсон, добавив, что необходимо исследовать, как возникает и мутирует вирус.

«Я думаю, что вирус уже был здесь. Говоря «здесь», я имею в виду повсюду. Вероятно, мы наблюдаем «спящий» вирус, который активировался под воздействием природных условий», — пояснил исследователь.

Он добавил, что объяснением этому может быть только то, что вирусы не приходят откуда-либо и никуда не уходят. Провоцировать их активность, по предположению Джефферсона, кроме природных условий, может провоцировать скученность людей. «Это то, что мы и должны искать», — заключил ученый.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

В апреле ABC News со ссылкой на источники, знакомые с докладом американской разведки, сообщил, что представители спецслужб еще в ноябре 2019 года предупреждали об угрозе для жизни людей распространяющейся из китайского Уханя инфекции. Информацию несколько раз передавали несколько раз передавали Агентству военной разведки США, Пентагону и Белому дому. Телеканал также указывает, что детальное описание проблемы появилось в президентском ежедневном отчете по вопросам разведки в начале января. Глава государства Дональд Трамп позже заявил, что сообщение ABC News — фейк, а разведка не обсуждала коронавирус до января 2020 года.

В мае Би-Би-Си сообщила, что пациент, которому в декабре 2019 года диагностировали грипп, был заражен новым коронавирусом (о почти трех десятках зараженных Китай сообщил 31 декабря, через месяц первых заболевших выявили в России). В ВОЗ допускали, что первые случаи заражения в мире могли быть еще в начале декабря прошлого года.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, оксфордский университет
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