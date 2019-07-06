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В США потребовали изъять у Коротышки заработанные на наркотиках $12 млрд
Эти средства, по оценкам прокуроров, мексиканский наркобарон заработал своей противозаконной деятельностью в США. Теперь американские власти, уверены в Вашингтоне, «имеют право» на эти доходы
Хоакин Гусман (в центре) (Фото: Eduardo Verdugo / AP)

После того, как коллегия присяжных в США признала бывшего главаря мексиканского наркокартеля «Синалоа» Хоакина Гусмана по кличке Коротышка виновным по всем десяти статьям обвинения, американские власти пытаются добиться от суда решения изъять у него $12,7 млрд. Эти средства, согласно оценкам местной прокуратуры, эквивалентны сумме, которую наркобарон заработал на наркобизнесе в Штатах. Об этом без указания источников информации пишет Reuters. По данным газеты Daily News, соответствующее ходатайство в суд подали именно прокуроры.

Прошение, указывает издание, они направили американскому окружному судье Брайану Когану. Это произошло спустя всего два дня после того, как федеральный суд США отказал Гусману в повторном рассмотрении его дела.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, американское правительство «имеет право» на все доходы, полученные Гусманом от своей противозаконной деятельности в США.

Общество
Присяжные сочли наркобарона Коротышку виновным

Дело в том, уточняет Daily News со ссылкой на прокуроров, что, согласно оценкам ведомства, через границу для своего картеля «Синалоа» Коротышка в дополнение к более чем 460 т марихуаны и «сотням фунтов героина» перевез контрабандой 528,28 т кокаина. Кокаин наркобарон, по информации прокуроров, продавал «по средней цене в $22,3 тыс. за кг». При этом цены в Нью-Йорке на такой товар выросли в среднем до $40 тыс. за кг, отметили в ведомстве. Таким образом, в пересчете, по их данным, вышло, что за все время работы в США Коротышка заработал с помощью наркотрафика около $12,7 млрд.

Адвокат Гусмана Джеффри Лихтман, комментируя прошение прокуроров, назвал их работу «в значительной степени академической». «Ведь правительство [США] никогда не находило и не идентифицировало ни копейки из этих $12,7 млрд, которые якобы заработал Гусман», — добавил он.

62-летний наркобарон был признан виновным коллегией присяжных в американском суде по всем десяти статьям обвинения 12 февраля. Гусмана, в том числе, обвиняют в контрабанде наркотиков и сговоре с целью их поставки в США. Наркотики в Штаты, по версии сотрудников надзорного ведомства, под руководством Гусмана поставлялись более 20 лет. Приговор Коротышке будет вынесен 17 июля.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: наркоторговля, Минюст США
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