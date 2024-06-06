В Москве задержали француза по подозрению в сборе военных сведений

По версии СК, задержанный целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны. Дело против мужчины завели по статье о неисполнении обязанностей иноагентов

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В Москве задержали гражданина Франции по подозрению в сборе сведений о военной деятельности России, сообщает Следственный комитет. Его имя ведомство не называет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

По версии следствия, на протяжении нескольких лет подозреваемый, «имея умысел на неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны, которые «могут быть использованы против безопасности государства». Задержанный неоднократно приезжал в Россию, в том числе в Москву, где встречался с гражданами.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, добавили в СК.

РБК направил запрос в посольство Франции в России.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что задержанный француз — 48-летний Винатье Лоран. Так зовут политолога, сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога Анри Дюнана.

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