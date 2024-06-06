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В Москве задержали француза по подозрению в сборе военных сведений

По версии СК, задержанный целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны. Дело против мужчины завели по статье о неисполнении обязанностей иноагентов

В Москве задержали француза по подозрению в сборе военных сведений
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В Москве задержали гражданина Франции по подозрению в сборе сведений о военной деятельности России, сообщает Следственный комитет. Его имя ведомство не называет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах).

По версии следствия, на протяжении нескольких лет подозреваемый, «имея умысел на неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов», целенаправленно собирал сведения о военной и военно-технической деятельности страны, которые «могут быть использованы против безопасности государства». Задержанный неоднократно приезжал в Россию, в том числе в Москву, где встречался с гражданами.

В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения, добавили в СК.

РБК направил запрос в посольство Франции в России.

РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает, что задержанный француз — 48-летний Винатье Лоран. Так зовут политолога, сотрудника швейцарского Центра гуманитарного диалога Анри Дюнана.

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Накануне газета Le Figaro писала, что во Франции арестовали мужчину из Донбасса по подозрению в подготовке теракта. 26-летний гражданин российско-украинского происхождения пострадал при подрыве взрывчатки в номере отеля к северу от Парижа. В его номере нашли предназначенные для изготовления взрывчатки вещества и несколько паспортов.

В мае сотрудники Главного управления внутренней безопасности (контрразведка) арестовали 18-летнего уроженца Чечни — его заподозрили в подготовке террористической атаки на стадион «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене во время матчей, которые должны пройти там в рамках Олимпиады. Арестованный отрицает свою причастность к подготовке атаки, но признал, что общался в приложениях для обмена зашифрованными сообщениями.

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