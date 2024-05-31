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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Во Франции арестовали чеченца по делу о подготовке теракта на Олимпиаде

Во Франции арестовали чеченца за подготовку теракта на футболе во время Игр-2024
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Cтадион &laquo;Жоффруа Гишар&raquo;
Cтадион «Жоффруа Гишар» (Фото: Shaun Botterill / Getty Images)

Министерство внутренних дел и заморских территорий Франции объявило о предотвращении теракта в городе Сент-Этьен (департамент Луара в регионе Рона-Альпы), который планировался во время футбольных матчей на Олимпиаде, сообщается на сайте ведомства.

22 мая сотрудники Главного управления внутренней безопасности (контрразведка) арестовали 18-летнего уроженца Чечни. Его подозревают в подготовке террористической атаки на стадион «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене во время матчей, которые должны пройти там в рамках Олимпийских игр. По данным ведомства, он «хотел напасть не только на зрителей, но и на полицию и умереть мученической смертью».

BFMTV со ссылкой на источник уточняет, что россиянина задержали дома. 26 мая ему было предъявлено обвинение за «организацию преступного террористического сообщества с целью подготовки преступлений, причиняющих вред людям», рассказали телеканалу в Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT). Он заключен под стражу.

Обвиняемый отрицает свою причастность к подготовке атаки, но признал, что общался в приложениях для обмена зашифрованными сообщениями. Он пытался, по словам источника, «вести себя жестко», «выпендриваться». Министр внутренних дел Жеральд Дарманен поблагодарил спецслужбы. МВД отметило, что впервые предотвращено нападение, готовившееся на Олимпийские и Паралимпийские игры.

Олимпиада пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа, Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября.

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