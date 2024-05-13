ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже для ГУР в Приморье

По подозрению в шпионаже и передачи данных об объектах военной структуры Приморского края представителю главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины задержан и арестован житель Владивостока, возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК, наказание вплоть до пожизненного лишения свободы), сообщили агентству «РИА Новости» в региональном управлении ФСБ.

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