Во Франции арестовали мужчину из ДНР по подозрению в подготовке теракта

Антитеррористическая прокуратура Франции (PNAT) задержала уроженца Донбасса, подорвавшего взрывчатку в номере отеля к северу от Парижа. Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на источник.

26-летний мужчина российско-украинского происхождения в результате ЧП получил ожоги, ему оказали медицинскую помощь. Полиция во время обыска обнаружила в его номере предназначенные для изготовления взрывных устройств материалы. По информации BFMTV, там также нашли несколько паспортов.

PNAT начала расследование в отношении выходца из ДНР по подозрению в участии в террористическом заговоре с целью взрыва, мужчину допросили.

По данным Le Figaro, подозреваемый родился в Донбассе, мужчина придерживался пророссийской позиции и «в течение двух лет сражался за российскую армию».

На данном этапе неясно, подозревают ли мужчину в действиях в одиночку или в группе, отмечает газета. Задержанный отрицает обвинения и называет произошедшее случайностью.

В апреле в Германии арестовали двоих граждан с российским и немецким гражданством по подозрению в подготовке диверсий по заданию российских спецслужб. В домах и на работе Дитера С. и Александра Дж. провели обыски. Дитеру С. вменили сговор с целью устроить взрыв и поджог, действия в качестве агента в диверсионных целях, фотографирование военных объектов и членство в иностранной террористической организации.

По версии следствия, он с октября 2023 года обменивался идеями с человеком из российских спецслужб о возможных диверсиях в Германии. Их целью был в том числе срыв военной поддержки, которую ФРГ оказывает Украине. В Генпрокуратуре ФРГ заявили, что Дитер С. с декабря 2014 года по сентябрь 2016 года участвовал в боевых действиях на востоке Украины и воевал на стороне ДНР.