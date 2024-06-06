Пассажиры выпали на дорогу перед столкновением трамваев. Видео
В Кемерово на Логовом шоссе столкнулись два трамвая, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.
Дело завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса).
Власти сообщали о 67 пострадавших. Один из пострадавших скончался в больнице, сообщил мэр Кемерово Дмитрий Анисов.
В городе создали оперативный штаб и запустили горячую линию, по телефону которой можно узнать информацию о состоянии пострадавших. Поскольку после ДТП трамвайные рельсы заблокированы, по тому же маршруту вывели бесплатные автобусы.
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