Глава Кемерово Анисимов: число пострадавших при ДТП с трамваями выросло до 50

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерово выросло до 50

Столкнулись два трамвая. По предварительным данным, у одного из них отказали тормоза

Фото: kemprokuratura / Telegram

В результате столкновения двух трамваев на Логовом шоссе в Кемерово пострадали 50 человек, заявил глава города Дмитрий Анисимов в телеграм-канале.

«В городскую больницу № 3 доставили 40 пострадавших, трое находятся в тяжелом состоянии», — сказал Анисимов.

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Помимо госпитализированных, в травмпункты после ДТП самостоятельно обратились 10 человек. Для ликвидации последствий аварии создан оперативный штаб, который возглавил Анисимов.

Причину аварии выясняют следователи, добавил мэр. Из-за блокировки движения в районе ДТП власти организуют подвозящие бесплатные маршруты. Для родственников пострадавших открыли горячую линию.

Ранее было известно о примерно 30 пострадавших.

Ранее управление СК по региону сообщило о возбуждении уголовного дела по факту столкновения трамваев. Дело завели по ч. 2 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей, максимальное наказание по ней — шесть лет лишения свободы. Проверку также начала местная прокуратура.

В Кемеровской электротранспортной компании рассказали местной газете A42.RU, что авария произошла из-за технической неисправности. Водитель трамвая въехал в другое транспортное средство после того, как потерял управление из-за отказа тормозов. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как из трамвая на ходу вылетают два человека.