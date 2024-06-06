СК: в Кемерово при столкновении двух трамваев пострадали около 30 человек

В Кемерово в результате столкновения трамваев пострадали около 30 человек

Причиной столкновения трамваев стала техническая неисправность — у одного из них отказали тормоза. Возбуждено уголовное дело

Фото: gumvd42 / Telegram

Два трамвая с пассажирами столкнулись на Логовом шоссе в Кемерово, пострадали 30 человек, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета в телеграм-канале.

«В результате произошедшего предварительно пострадало около 30 человек, всем им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В рамках расследования аварии следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Маскимальное наказание по ней - шесть лет лишения свободы.

На месте ДТП работает следственная группа, движение в этой части города регулируют сотрудники Госавтоинспекции, сообщили в МВД. Проверку инцидента также проводит местная прокуратура.

Как рассказали местной газете A42.RU в Кемеровской электротранспортной компании, причиной аварии стала техническая неисправность. У одного из трамваев отказали тормоза, водитель потерял управление и въехал в другое транспортное средство в районе эстакады.

В конце мая в Екатеринбурге загорелся трамвай. По предварительной версии, пожар произошел из-за короткого замыкания силового кабеля, который расположен между крышей и потолком в средней части вагона. Из трамвая эвакуировали 30 человек, один из них пострадал.