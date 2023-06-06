В Ульяновской области сообщили о состоянии отравившихся сидром

В больницу из-за отравления суррогатным сидром в Ульяновской области попали 33 человека, сообщил зампред правительства региона Сергей Кучиц в своем телеграм-канале.

Состояние пострадавших оценивается как тяжелое. «К сожалению, из-за смертельный интоксикации, и развившейся полиорганной недостаточности, 16 пациентов спасти не удалось», — сообщил Кучиц.

Он призвал граждан воздержаться от покупки сидра и алкогольных коктейлей, а в случае тошноты, рвоты, сильных головных болей, судорог или нарушений зрения — незамедлительно вызывать скорую медицинскую помощь.

Суррогатным сидром также отравились жители Удмуртии, Самарской и Нижегородской областей. В Самарской области скончались два человека, говорили в СК. Губернатор Дмитрий Азаров сообщал, что с симптомами отравления к медикам обратились семь человек, им оказывается помощь. В Удмуртии от суррогатного сидра пострадали два человека. В Нижегородской области скончались несколько жителей.

По предварительным данным, люди отравились напитком «Мистер Сидр», изготовленным ООО «Анди». Ульяновское СК сообщало о задержании индивидуального предпринимателя из Самарской области. По данным ведомства, он изготавливал алкогольную продукцию в поселке Винтай Красноглинского района Самарской области, а затем поставлял ее в торговые точки Самарской и Ульяновской областей.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила найти и изъять из продажи сидр этой марки. Росалкогольрегулирование остановило отгрузку и поставки напитка.