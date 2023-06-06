Число умерших от отравления сидром возросло до 28 человек
В Нижегородской области два человека скончались от отравления пивным напитком «Мистер сидр», сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
«Всего на территории области зарегистрировано шесть случаев отправления указанным пивным напитком, из них два летальных», — говорится в сообщении.
Помимо этого вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что один юноша, отравившийся суррогатным сидром, скончался. По ее словам, еще одна женщина остается в больнице в тяжелом состоянии. «Лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом», — добавила Пинчук.
Минздрав Ульяновской области сообщил о 51 случае отравления алкогольсодержащим напитком. «В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — подчеркнули в ведомстве.
Еще семь человек погибли в Самарской области, сообщил Минздрав региона.
Таким образом общее число умерших от отравления сидром в России увеличилось до 28 человек.
Помимо этого СК России по Пензенской области 6 июня сообщил, что в Пензе три девушки отравились спиртосодержащей продукцией. По данному факту завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).
Сотрудники Роспотребнадзора 6 июня начали поиск продукции «Мистер сидр» в магазинах Москвы с целью незамедлительного изъятия из оборота. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
«Управлением совместно с исполнительными органами власти города Москвы в настоящее время проводятся меры по выявлению в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре призвали москвичей отказаться от употребления напитка «Мистер сидр», произведенного «АНДИ» (г. Самара, п. Винтай, ул. Гаражная, д. 15) и незамедлительно сообщить о случае обнаружения продукции.