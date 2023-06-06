В России число умерших от отравления сидром возросло до 28 человек

Число умерших от отравления сидром возросло до 28 человек

В Нижегородской области два человека умерли от отравления пивным напитком «Мистер сидр», в Удмуртии — один человек, в Ульяновской области — 18 человек, в Самарской области — семеро

Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

В Нижегородской области два человека скончались от отравления пивным напитком «Мистер сидр», сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«Всего на территории области зарегистрировано шесть случаев отправления указанным пивным напитком, из них два летальных», — говорится в сообщении.

Помимо этого вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила, что один юноша, отравившийся суррогатным сидром, скончался. По ее словам, еще одна женщина остается в больнице в тяжелом состоянии. «Лабораторные исследования подтвердили, что оба отравились метанолом», — добавила Пинчук.

Минздрав Ульяновской области сообщил о 51 случае отравления алкогольсодержащим напитком. «В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — подчеркнули в ведомстве.

Еще семь человек погибли в Самарской области, сообщил Минздрав региона.

Таким образом общее число умерших от отравления сидром в России увеличилось до 28 человек.

Помимо этого СК России по Пензенской области 6 июня сообщил, что в Пензе три девушки отравились спиртосодержащей продукцией. По данному факту завели дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК России (хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности тяжкий вред здоровью человека).

Сотрудники Роспотребнадзора 6 июня начали поиск продукции «Мистер сидр» в магазинах Москвы с целью незамедлительного изъятия из оборота. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.

«Управлением совместно с исполнительными органами власти города Москвы в настоящее время проводятся меры по выявлению в обороте потенциально опасной пищевой продукции с целью незамедлительного ее изъятия из оборота», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре призвали москвичей отказаться от употребления напитка «Мистер сидр», произведенного «АНДИ» (г. Самара, п. Винтай, ул. Гаражная, д. 15) и незамедлительно сообщить о случае обнаружения продукции.