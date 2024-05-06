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Владелец сгоревшего склада цветов на Комсомольской площади получил 3 года

Суд дал 3 года владельцу сгоревшего склада цветов на Комсомольской площади
Крупный пожар на Комсомольской площади привел к гибели семи работников цветочного склада, находившегося в бывшем ангаре для железнодорожных вагонов. Сгорело все помещение площадью 2,5 тыс. кв. м. На людей обрушились перекрытия

Владелец сгоревшего склада цветов на Комсомольской площади получил 3 года
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Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам лишения свободы генерального директора ООО «Ново Флоре» Антона Мачелюка по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади, в результате которого погибли семь человек.

По информации Московской межрайонной транспортной прокуратуры, предприниматель признан виновным в несоблюдении требований пожарной безопасности по ч. 3 ст. 219 Уголовного кодекса.

В приговоре отмечается, что Мачелюк «в результате преступной небрежности не принимал надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности». Во время пожара 20 ноября 2022 года погибли семь человек, один серьезно пострадал.

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Теги
Мария Гусарова
цветочный магазин пожары Москва приговор
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