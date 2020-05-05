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В России провели более 4,4 млн тестов на коронавирус

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В России провели более 4,4 млн лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора. А за прошедшие сутки было выполнено 157 тыс. тестов на наличие вируса, уточняет в Telegram федеральный оперативный штаб.

По состоянию на 5 мая, под наблюдением врачей в России остаются 222 тыс. человек, указывает Роспотребнадзор. За весь период распространения эпидемии под медицинским наблюдением находилось 806 тыс. человек.

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировали 155,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 19,8 тыс. пациентов выздоровели, умер 1451 человек. Третий день подряд в стране фиксируют более 10 тыс. новых случаев за сутки.

В России появился еще один тест на коронавирус
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Расширение тестирования на коронавирус могло стать причиной роста числа подтвержденных в России случаев заражения коронавирусом, сообщил в разговоре с РБК инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев. «Если мы занимаемся все большей диагностикой, все большее [количество людей] обследуем, в том числе тех, у кого нет клинических проявлений, количество заболевших нарастает», — пояснил он.

С ним согласен ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. Он отметил, что с каждым днем возрастает число пунктов, где проводят диагностику, что «играет роль» при выявлении инфекции.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: коронавирус, тест, Роспотребнадзор
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