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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Увеличение числа заразившихся коронавирусом в России может быть связано с тем, что выросло количество тестируемых на определение инфекции, заявил РБК инфекционист, вирусолог, доктор медицинских наук Николай Малышев.

За последние сутки в России выявили 10 633 новых случая заражения, суточный рекорд по приросту заболевших был обновлен в четвертый раз подряд. 

«Если мы занимаемся все большей диагностикой, все большее [количество людей] обследуем, в том числе тех, у кого нет клинических проявлений, количество заболевших нарастает. И это не только в данном случае. При гепатите мы тоже такое отмечали: чем больше обследуем, тем выше заболеваемость», — рассказал он.

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Малышев добавил, что количество заболевших увеличивается также из-за естественного движения к пику эпидемии. «Мы идем к пику, хотя он сглаженный. Поскольку мы к нему идем, количество заболевших увеличивается», — отметил он.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

С ним согласен ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Это [более активное обследование населения], безусловно, влияет на статистику. Появляется все больше и больше пунктов, где проводят диагностику. И, конечно, это играет роль с точки зрения выявления инфекции», — сообщил он.

Вирусолог добавил, что вскоре можно будет по результатам анализа выявлять уже переболевших людей. «Еще через некоторое время, когда активно заработают пункты, где можно будет определить титры антител, нам больше станет известно о переболевших, которых мы вообще никак не фиксируем», — рассказал он.

В России за сутки зарегистрировали более 10 тыс. зараженных коронавирусом
Общество
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Чепурнов отметил, что рост числа зараженных можно связать и с тем, что люди стали хуже соблюдать режим самоизоляции. «Люди намного халатнее стали относиться к тому, что называется самоизоляцией, и ко всему, что связано с противоэпидемическими мерами. Первая неделя [самоизоляции] была очень строгая, поэтому практически две недели у нас не было прироста количества заболеваний, был определенный пик 19-го числа, а потом относительно ровное количество заболевающих каждый день. А последние три дня пошел резкий рост», — заключил он.

Ранее вирусологи оценили влияние очередей в московском метро на увеличение количества случаев вируса. По словам врачей, прирост заболеваемости коронавирусом в столице мог быть вызван очередями, которые образовались в метро в первый день режима цифровых пропусков, но главную роль в этом играют соблюдение режима самоизоляции и расширение тестирования.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

 

Теги: новости РБК, коронавирус
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