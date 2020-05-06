Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы с 15 мая

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 мая
USD ЦБ: 73,97 (+1,25) Quote, 13:05
Курс евро на 7 мая
EUR ЦБ: 80,06 (+0,94) Quote, 13:05
Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель Quote, 15:31 На мировых площадках бум биржевой торговли. Причина в пандемии СOVID-19 Quote, 15:24 Плющенко объявил о переходе в свою группу фигуристки Трусовой Спорт, 15:23 Деньги без вертолетов. Как сохранить средства и заработать на биткоине Крипто, 15:18 Акунин и Познер попросили отпустить из СИЗО главу карельского «Мемориала» Общество, 15:14 Что поддержит ваш бизнес: чек-лист из пяти пунктов Pro, 15:09 Эксперты оценили заявление главы Минюста Латвии о «донорстве» в годы СССР Политика, 15:03 Суд оштрафовал жаривших шашлыки на Сенной площади в Петербурге мужчин Общество, 14:54 Антивирус для бизнеса: что московские власти делают для предпринимателей РБК и Центр поддержки экономики, 14:52 Кремль оценил планы регионов смягчить введенные из-за вируса ограничения Общество, 14:44 Кремль отреагировал на отставку дочери Назарбаева Политика, 14:33 Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом Общество, 14:30 СМИ сообщили о переходе фигуристки Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Спорт, 14:23 Умер заразившийся коронавирусом главврач Троице-Сергиевой лавры Общество, 14:21
Пандемия коронавируса ,  
0 

Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы с 15 мая

Гражданам Эстонии, Латвии и Литвы будет разрешено свободно перемещаться по территориям этих стран. Граждане остальных государств должны будут по прибытии соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы для свободного перемещения граждан трех стран, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня в ходе видео-конференции <...> мы договорились об открытии внутренних границ с 15 мая и свободном перемещении жителей стран Балтии», — написал Кариньш. Он отметил, что вопрос обсуждался с премьер-министрами Эстонии и Литвы.

Кариньш также отметил, что жители других стран при въезде в прибалтийские страны должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Накануне министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига подчеркнул, что свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы по их территориям возможно, только если государства договорятся между собой об общих принципах контроля за заболеваемостью. В это понятие должен входить контроль на внешних границах, а также проверка на коронавирус и отслеживание тех, кто въезжает в эти страны.

Как проходит ослабление карантинных мер в Италии. Фоторепортаж
Фотогалерея 

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Латвии зафиксировано 900 зараженных коронавирусом и 17 умерших, в Литве — 1428 зараженных и 48 смертей, в Эстонии было зафиксировано 1713 больных и 55 умерших.

В конце апреля Италия объявила о снятии части ограничений, введенных из-за распространения вируса. Так, итальянцам разрешили перемещаться внутри регионов с соблюдением мер безопасности, таких как дистанцирование и использование средств защиты, посещать парки, сады, похоронные церемонии, заниматься спортом. Также власти разрешили открыть бары и рестораны, правда, пока только для работы в режиме кейтеринга и продажи еды навынос. Послабления начали действовать с 4 мая.

Нетаньяху объявил о поэтапном смягчении карантина в Израиле
Общество
Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

Некоторые ограничения снял и Израиль, в том числе были открыты магазины электроники, оптики и товаров для дома. Людям, которые живут вместе, разрешили заниматься спортом не дальше чем 500 м от дома, кроме того власти сняли запрет на совместные молитвы на открытом воздухе.

Всего в мире коронавирусом заразились 3,6 млн человек, скончались 257,7 тыс. (данные Университета Джонса Хопкинса). Лидером по числу заражений и смертей остаются США.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Эстония, Латвия, Литва
Материалы по теме
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 мая
Общество
В России за сутки вновь выявили более 10 тыс. зараженных коронавирусом
Общество
Путин и Лукашенко обсудили парад Победы и ситуацию с коронавирусом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter