Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы с 15 мая

Гражданам Эстонии, Латвии и Литвы будет разрешено свободно перемещаться по территориям этих стран. Граждане остальных государств должны будут по прибытии соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней

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Латвия, Литва и Эстония договорились открыть внутренние границы для свободного перемещения граждан трех стран, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш в своем Twitter-аккаунте.

«Сегодня в ходе видео-конференции <...> мы договорились об открытии внутренних границ с 15 мая и свободном перемещении жителей стран Балтии», — написал Кариньш. Он отметил, что вопрос обсуждался с премьер-министрами Эстонии и Литвы.

Кариньш также отметил, что жители других стран при въезде в прибалтийские страны должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию.

Накануне министр здравоохранения Литвы Аурелиус Верига подчеркнул, что свободное передвижение жителей Эстонии, Латвии и Литвы по их территориям возможно, только если государства договорятся между собой об общих принципах контроля за заболеваемостью. В это понятие должен входить контроль на внешних границах, а также проверка на коронавирус и отслеживание тех, кто въезжает в эти страны.