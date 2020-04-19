Прокуратура составила портрет несовершеннолетнего преступника

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Университет прокуратуры России разработал криминологическую характеристику личности несовершеннолетнего преступника. Результаты исследования опубликованы на сайте Генпрокуратуры.

К типичным психологическим чертам таких преступников исследователи отнесли социальную деформацию и дезадаптацию, плохое осознание, пренебрежение или игнорирование принятых в обществе правил социального взаимодействия, моральных и правовых норм, ограничений и запретов, отсутствие чувства ответственности за свои поступки. Кроме того, у преступников наблюдается ложное понимание стремления к самовыражению, искаженное представление о социально одобряемых ценностях (смелость, дружба, солидарность, взаимовыручка), они желают быстро удовлетворить свои потребности любыми способами, заинтересованы в новых впечатлениях, эмоционально возбуждающих ситуациях, а также стремятся к риску.

По данным надзорного ведомства, преступники обладают такими качествами, как обостренное чувство независимости, негативизм, отчуждение, эгоизм, агрессивность, жестокость, игнорирование потребностей и интересов окружающих, низкий уровень самокритичности, неадекватные самооценка и уровень притязаний. Преступники также не умеют всесторонне оценивать жизненные обстоятельства, у них снижена способность прогнозирования социальных (в том числе и правовых) последствий своих действий. Помимо этого, у таких нарушителей ограничен круг интересов, снижена способность к сопереживанию.

Согласно исследованию Генпрокуратуры, почти половина несовершеннолетних, совершивших преступления в 2019 году, воспитывались в семье с одним родителем (45,9%), и почти 10% — вне семьи.

Исследователи пришли к выводу, что большинство несовершеннолетних совершают преступления против собственности. В 2019 году таковых было 83,1% преступников, 7,6% совершили преступления против жизни и здоровья, еще 4,4% — преступления, связанные с оборотом наркотиков.

Также в университете обратили внимание на низкий образовательный уровень несовершеннолетних преступников. Так, в 2019 году преступления совершили 79,7% несовершеннолетних с начальным или основным общим образованием, еще 15,3% — это преступники со средним (полным) общим образованием и только 2,1% несовершеннолетних — это преступники, имеющие среднее профессиональное образование. Как показало исследование, 25% несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились и не были студентами.

В надзорном ведомстве также указали на то, что в России каждый девятый несовершеннолетний совершает преступление в состоянии алкогольного опьянения. В исследовании отмечается, что в 2017 году таковых было 12,6%, в 2018 году — 11,8%, в 2019 году — 11,6%.

По сравнению со взрослыми преступниками, у несовершеннолетних выше доля групповых преступлений.