Объекты для уничтожения химоружия переоборудуют под утилизацию мусора

Постановление также предусматривает финансирование создания «четырех производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I‒II классов опасности». Средства будут выделены в 2019‒2023 годах и пойдут на создание соответствующей инфраструктуры на комплексах «Марадыковский» (Мирный), «Камбарка», «Шучье» и «Горный», следует из документа.

Проект постановления разработан госкорпорацией «Росатом», она же будет выступать заказчиком работ по переоборудованию объектов. Вести переоборудование будет федеральное государственное «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».