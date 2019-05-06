Объекты для уничтожения химоружия переоборудуют под утилизацию мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о переоборудовании объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в производственно-технические комплексы по утилизации опасных отходов. Постановление опубликовано на сайте правительства.
Документ предусматривает «перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I‒II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы)».
Постановление подписано в рамках национального проекта «Экология». К концу 2024 года планируется завершить переоборудование семи таких комплексов, говорится в документе.
Процесс уничтожения запасов химического оружия в России завершился в сентябре 2017 года. Его обезвреживали на семи предприятиях в городах Камбарка (Удмуртия), Щучье (Курганская область) и Почеп (Брянская область), а также в поселках Горный (Саратовская область), Леонидовка (Пензенская область), Мирный (Кировская область) и Кизнер (Удмуртия).