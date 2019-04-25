В Минприроды предложили жечь мусор для отопления на Крайнем Севере

В Минприроды предложили жечь мусор для отопления на Крайнем Севере

По словам министра, лучшей технологией для обращения с отходами на Крайнем Севере является плазменное сжигание. При его использовании выделяется газ, который в дальнейшем можно использовать для отопления

Фото: Владимир Пирогов / РИА Новости

Использование технологии плазменного сжигания актуально для Крайнего Севера, так как позволяет максимизировать тепло, получаемое при сжигании мусора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью «РИА Новости».

В России есть наработки по технологии плазменного сжигания, но широко они не используются, отметил министр. «Хотелось бы, конечно, получать максимальную переработку мусора в Арктике в тепло для нужд населения», — сказал Кобылкин.

Плазменное сжигание твердых бытовых отходов предполагает, что измельченный мусор поместят в печь с температурой в несколько тысяч градусов в результате чего исходное сырье практически полностью преобразуется в синтетический газ и инертный шлак.

В начале апреля, выступая на форуме «Арктика — территория диалога», Кобылкин говорил, что в Арктике мусорная реформа идет тяжелее всего. Министр отметил, что власти не знают, каким образом заниматься захоронением остатков без сортировки, передавало агентство ТАСС. «Мы приходим к выводу, что, скорее всего, будет плазменное сжигание», — сказал он тогда.