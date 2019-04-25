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В Минприроды предложили жечь мусор для отопления на Крайнем Севере
По словам министра, лучшей технологией для обращения с отходами на Крайнем Севере является плазменное сжигание. При его использовании выделяется газ, который в дальнейшем можно использовать для отопления
Фото: Владимир Пирогов / РИА Новости

Использование технологии плазменного сжигания актуально для Крайнего Севера, так как позволяет максимизировать тепло, получаемое при сжигании мусора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин в интервью «РИА Новости».

В России есть наработки по технологии плазменного сжигания, но широко они не используются, отметил министр. «Хотелось бы, конечно, получать максимальную переработку мусора в Арктике в тепло для нужд населения», — сказал Кобылкин.

Плазменное сжигание твердых бытовых отходов предполагает, что измельченный мусор поместят в печь с температурой в несколько тысяч градусов в результате чего исходное сырье практически полностью преобразуется в синтетический газ и инертный шлак.

В начале апреля, выступая на форуме «Арктика — территория диалога», Кобылкин говорил, что в Арктике мусорная реформа идет тяжелее всего. Министр отметил, что власти не знают, каким образом заниматься захоронением остатков без сортировки, передавало агентство ТАСС. «Мы приходим к выводу, что, скорее всего, будет плазменное сжигание», — сказал он тогда.

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На вес мусора: как в мире устроена переработка отходов

В 2019-м в России началась мусорная реформа. Так, регионы должны выбрать операторов, которые займутся сбором и утилизацией отходов, и определить стоимость этих услуг.

В январе вице-премьер Алексей Гордеев говорил, что в среднем вывоз мусора будет стоить 120–130 руб. на человека. Плата за эту услугу складывается из размера тарифа регионального оператора за вывоз 1 куб. м отходов и нормы накопления на человека либо за 1 кв. м помещения.

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СМИ узнали о риске остановки работы мусорных операторов из-за неплатежей

По оценке международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza, среднестатистическому россиянину эта услуга обойдется в 1225 руб. в год. В Finexpertiza подсчитали, что дороже всего вывоз мусора стоит на Таймыре — 2,5 тыс. руб. за 1 куб. м, это в 26,6 раз больше, чем в Дагестане (минимальный тариф в этой республике — 93,48 руб.).

В середине апреля газета «Ведомости» сообщила, что некоторые из операторов по утилизации мусора могут прекратить свою работу из-за невыплат платежей. В среднем по стране данные операторы получают только 50,3% платежей, писало издание со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении доклад главы Минприроды.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Крайний Север, мусор, утилизация
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