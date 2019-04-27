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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Медведев поручил ведомствам найти в каждом регионе новое место для мусора
Проработать эти вопросы, в частности, предстоит Минприроды, Минстрою, Минэкономразвития, Минфину и Роспотребнадзору. Предложения об организации новых мусорных площадок должны быть переданы правительству до середины мая
Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Председатель российского правительства Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос об организации в регионах новых площадок для накопления твердых коммунальных отходов. Соответствующее задание ведомствам он дал по итогам форума «Национальные проекты — этап «реализация», который состоялся в Подмосковье 4-6 апреля. Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте кабмина.

Предложения по этому поводу, согласно документу, предстоит разработать ​Минприроды вместе с Минстроем, Минэкономразвития, Минфином и Роспотребнадзором. Также участие в выполнении поручения премьера примет губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (он является руководителем рабочей группы Государственного совета по направлению «Экология и природные ресурсы»).

Ведомствам нужно будет подготовить «согласованные предложения по организации мероприятий по созданию новых мест накопления твердых коммунальных отходов в субъектах России, а также мероприятий по приведению в соответствие технических характеристик имеющихся площадок санитарно-эпидемиологическим требованиям и правилам благоустройства соответствующих муниципальных образований».

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В городах России прошли протесты против мусорных свалок

Поручение, указывается в сообщении на сайте правительство, должно быть выполнено до 17 мая. Предложения министерства передадут в кабмин.

В феврале в более чем 20 российских регионах прошли акции протеста против организации мусорных свалок и полигонов бытовых отходов вблизи населенных пунктов. Мероприятия состоялись под лозунгом «Россия не помойка». Одни из самых массовых митингов состоялись в Архангельской области, Татарстане, Петербурге и Наро-Фоминске.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Дмитрий Медведев, вывоз мусора
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