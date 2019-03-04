Разница тарифов на вывоз мусора в регионах достигла почти 27 раз

Самая высокая стоимость вывоза мусора установлена на Таймыре — 2,5 тыс. руб. за 1 куб. м, в 26,6 раза больше, чем в Дагестане, подсчитала Finexpertiza. Разница связана с особенностями климата, ценой перевозки и хранения отходов

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Самый дорогой вывоз мусора

Минимальное и максимальное значения тарифов региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО) различаются в 26,6 раз, подсчитали аналитики международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza.

Минимальный действующий тариф установлен для жителей города Дагестанские огни в Дагестане. Он составляет 93,48 руб. за 1 куб. м отходов. Максимальный тариф действует на Таймыре, в технологической зоне Березовского района Красноярского края — 2487,85 руб. При этом минимальные тарифы в Дагестане и Красноярском крае отличаются в 9,7 раз — 93,48 руб. и 905,54 руб. за 1 куб. м соответственно, а максимальные тарифы различаются лишь в 5,5 раз.

Ежемесячная плата за вывоз мусора для населения складывается из двух составляющих: размера тарифа региональных операторов за вывоз 1 куб. м мусора и нормы накопления отходов на человека, либо за квадратный метр площади помещения. В одном регионе может действовать минимальный и максимальный тариф операторов, поскольку регион разделен на различные зоны, в которых работают разные игроки. Каждый из них обосновывает свои расходы на транспортировку и хранение мусора, которые, в том числе зависят от наличия инфраструктуры, расстояния до нее, а также инвестиционной составляющей на ее обустройство и т. д. Так, по данным Finexpertiza, в Красноярском крае определены 19 технологических зон, которые обслуживают шесть разных региональных операторов.

Норма накопления отходов в Дагестанских огнях составляет 2,14-2,5 куб. м в год на человека, а в Березовском районе Красноярского края — всего 0,84 куб. м в год, следует из данных региональных властей. В случае превышения этой нормы вывоз мусора оплачивается дополнительно.