Власти назвали число госпитализированных после ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Власти назвали число госпитализированных после ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Одна из пострадавших в результате пожара на самолете авиакомпании «Аэрофлот», который совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, доставлена в тяжелом состоянии в институт им. Склифосовского. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Там уточнили, что ее доставили в медицинское учреждение на вертолете. «Ожидается поступление еще одного пострадавшего. В настоящее время проводится полная диагностика состояния больной», — отметили в департаменте и добавили, что медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили сообщил ТАСС, что в учреждение доставили четверых пострадавших — трое средней тяжести и одна крайне тяжелая.

«Она в реанимации на искусственной вентиляции. Ожоги составляют 15% поверхности тела. У нее ожоговый шок», — сказал он, комментируя состояние женщины, поступившей в тяжелом состоянии. По его словам, у остальных потерпевших термо-вентиляционные травмы легкой степени, у одного из них ушибы.