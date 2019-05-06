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Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Власти назвали число госпитализированных после ЧП с SSJ-100 в Шереметьево

Одна из пострадавших в результате пожара на самолете авиакомпании «Аэрофлот», который совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, доставлена в тяжелом состоянии в институт им. Склифосовского. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

Там уточнили, что ее доставили в медицинское учреждение на вертолете. «Ожидается поступление еще одного пострадавшего. В настоящее время проводится полная диагностика состояния больной», — отметили в департаменте и добавили, что медицинская помощь оказывается в полном объеме.

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При катастрофе в Шереметьево погибли 41 человек

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии им. Вишневского Амиран Ревишвили сообщил ТАСС, что в учреждение доставили четверых пострадавших — трое средней тяжести и одна крайне тяжелая.

«Она в реанимации на искусственной вентиляции. Ожоги составляют 15% поверхности тела. У нее ожоговый шок», — сказал он, комментируя состояние женщины, поступившей в тяжелом состоянии. По его словам, у остальных потерпевших термо-вентиляционные травмы легкой степени, у одного из них ушибы.

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«Аэрофлот» заявил о выполнении норматива при эвакуации с горящего SSJ-100

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев сообщил, что 19 человек обратились к врачам после пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100, пятеро были госпитализированы. «На текущий момент к нам обратились 19 человек, пятерых мы госпитализировали в специализированные стационары. Всю необходимую помощь мы оказали», — цитирует министра ТАСС.

Авария с самолетом авиакомпании «Аэрофлот» произошла в Шереметьево 5 мая. Лайнер после вылета в Мурманск из-за технической неисправности вернулся в аэропорт. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси. При пожаре SSJ-100 полностью сгорел. По последним данным, в результате пожара 41 находившийся на борту погиб. Выжили, как сообщили следователи, 37 человек.

Теги: Шереметьево, пострадавшие, Sukhoi SuperJet 100, Минздрав
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