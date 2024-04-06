Россияне и украинцы стали самыми частыми киберпреступниками в ЕС

Кибермошенниками в ЕС чаще всего становятся выходцы из России и Украины, и предпочитают атаковать цели в США, Германии, Франции и Швейцарии, выяснил Европол. Он раскрыл, как устроена работа наиболее опасных преступных сетей

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Девять из наиболее опасных преступных группировок в Евросоюзе занимаются киберпреступлениями, большинство их участников — россияне и украинцы, сказано в отчете Европола об организованной преступности (.pdf).

Активность таких сообществ сосредоточена прежде всего в Германии, Франции, Швейцарии и США. Как выяснил Европол, в них распространена партнерская бизнес-модель. Лидеры преступников передают своим подчиненным специальные вирусы для хищения или вымогательства денег, они же ведут переговоры и получают выкуп, 80% которого получают исполнители.

Всего в докладе сообщается о 821 преступной группировке, которые представляют наибольшую опасность для ЕС, их общая численность превышает 25 тыс. человек. Большинство (36%) занимаются торговлей наркотиками, 18% не сосредоточены на одном типе правонарушений, 15% специализируются на мошенничестве, 6% на нелегальной миграции, 4% на торговле людьми, а киберпреступления предпочитают 1% преступных сетей.

Европол полагает, что все они в силах «нанести значительный ущерб внутренней безопасности ЕС, верховенству закона и экономике». Эти преступные организации проводят трансграничные операции и чаще всего занимаются незаконными оборотом наркотиков, а также мошенничеством, преступлениями против собственности (кража и др.), ввозом нелегальных мигрантов и торговлей людьми.

Более трети (41%) наиболее опасных преступных сетей в Евросоюзе отмывают свои доходы через покупку недвижимости, а также с помощью гостиничного бизнеса и криптовалют. Бухгалтеры и юристы, помогающие проводить сделки с недвижимостью, порой не в курсе преступного происхождения средств. Владельцы при необходимости обмениваются правами собственности, либо используют их для оплаты между собой, в результате такое сочетание незаконной прибыли с законными активами затрудняет установление связи между преступной деятельностью и перемещением активов.

Власти западных стран не раз обвиняли российских хакеров в атаках на инфраструктуру госучреждений, банков и других организаций. Например, прошлым летом американские власти сообщили, что от хакерских атак могли пострадать «несколько сотен» американских компаний и организаций, а ответственной за взломы может быть группа вымогателей Clop, которая обычно требует «многомиллионные выкупы».

Российская сторона в ответ на обвинения в причастности к атакам властей России настаивает на отсутствии доказательств такой связи.