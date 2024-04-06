МВД запросило ₽1,5 млн с экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову
МВД потребовало взыскать 1,5 млн руб. с бывших полицейских, которых суд ранее признал подбросившими наркотики журналисту Ивану Голунову, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
«Указанная сумма была ранее взыскана с МВД России в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда», — пояснил юрист.
Бадамшин опубликовал фотографию из материалов дела, согласно которой министерство рассчитывает получить с осужденных требуемую сумму в равных долях.
РБК направил запрос в пресс-службу МВД.
По делу Голунова в мае 2021 года были осуждены трое бывших сотрудников МВД: Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев (получили по восемь лет колонии общего режима) и Денис Коновалов (пять лет), а также экс-начальник отдела наркоконтроля УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, он получил 12 лет колонии, но в прошлом ноябре вышел по УДО. Суд взыскал 1,5 млн руб. полтора года назад — в конце 2022 года.
Всех проходивших по делу полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификации доказательств (ст. 303) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228).
Дело касалось задержания Голунова в июне 2019 года по подозрению в приготовлении наркотиков к сбыту, журналиста отправили под домашний арест. Голунов отвергал обвинения и указывал, что преследование было связано с подготовкой им материала о связи сотрудников ФСБ со столичным похоронным бизнесом, в связи с чем ему подбросили наркотики. Преследование Голунова привело к массовым протестам, спустя несколько дней после ареста журналиста МВД сняло с него обвинения и закрыло дело.
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