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Преследование Ивана Голунова ,  
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МВД запросило ₽1,5 млн с экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову

Бадамшин: МВД подало иск против экс-полицейских, подбросивших наркотики Голунову
Сюжет
Преследование Ивана Голунова
Голунов получил от МВД за подброшенные ему наркотики 1,5 млн руб., ведомство спустя полтора года запросило эти деньги с самих полицейских. Они получили до 12 лет колонии
Бывшие полицейские Игорь Ляховец(слева) и Максим Уметбаев
Бывшие полицейские Игорь Ляховец(слева) и Максим Уметбаев (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

МВД потребовало взыскать  1,5 млн руб. с бывших полицейских, которых суд ранее признал подбросившими наркотики журналисту Ивану Голунову, сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Указанная сумма была ранее взыскана с МВД России в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда», — пояснил юрист.

Бадамшин опубликовал фотографию из материалов дела, согласно которой министерство рассчитывает получить с осужденных требуемую сумму в равных долях.

РБК направил запрос в пресс-службу МВД.

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По делу Голунова в мае 2021 года были осуждены трое бывших сотрудников МВД: Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев (получили по восемь лет колонии общего режима) и Денис Коновалов (пять лет), а также экс-начальник отдела наркоконтроля УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, он получил 12 лет колонии, но в прошлом ноябре вышел по УДО. Суд взыскал 1,5 млн руб. полтора года назад — в конце 2022 года.

Всех проходивших по делу полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификации доказательств (ст. 303) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228).

Дело касалось задержания Голунова в июне 2019 года по подозрению в приготовлении наркотиков к сбыту, журналиста отправили под домашний арест. Голунов отвергал обвинения и указывал, что преследование было связано с подготовкой им материала о связи сотрудников ФСБ со столичным похоронным бизнесом, в связи с чем ему подбросили наркотики. Преследование Голунова привело к массовым протестам, спустя несколько дней после ареста журналиста МВД сняло с него обвинения и закрыло дело.

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МВД Иван Голунов Сергей Бадамшин наркотики
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