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Экс-полицейский по делу о подброшенных Голунову наркотиках вышел по УДО

Адвокат Бадамшин: суд освободил экс-полицейского Коновалова по делу Голунова
Денис Коновалов
Денис Коновалов (Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС)

Зеленоградский суд Москвы условно-досрочно освободил бывшего полицейского Дениса Коновалова, проходившего по делу журналиста Ивана Голунова, которому сотрудники правоохранительных органов подбросили наркотики. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин.

«В праздничный день суд удовлетворил ходатайство об УДО Коновалова. Голунов поддержал. Хороший подарок и урок для милиционеров — признал, раскаялся, исправился», — сказал Бадамшин (цитата по агентству «Москва»).

Голунова задержали 6 июня 2019 года по подозрению в приготовлении наркотиков к сбыту, на следующий день суд отправил его под домашний арест. В его защиту с акциями протеста выступили многие журналисты. 11 июня глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что с журналиста сняли обвинения, его освободят, а действия полицейских — проверят.

Оперуполномоченных Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Романа Феофанова приговорили к восьми годам колонии, а экс-начальника отдела наркоконтроля УВД по ЗАО Игоря Лиховца суд приговорил к 12 годам колонии. Коновалов — единственный, кто признал вину. Всех проходивших по делу полицейских обвиняли в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), фальсификации доказательств (ст. 303) и незаконном обороте наркотиков (ст. 228).

В июне 2023 года Голунов рассказал РБК, что Уметбаева, Сергалиева и Коновалова, которые подбросили ему наркотики, переведут из колонии на принудительные работы в сети исправительных центров ФСИН.

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Теги
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