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Власти сообщили о подтоплении более 2,5 тыс. домов в Оренбургской области

Правительство Оренбургской области сообщило о подтоплении 2,5 тыс. домов
Самая сложная ситуация - в Орске, где после прорыва дамбы подтоплены 600 домов. Мэр Василий Козупица заявил о риске изоляции затопленного микрорайона Старый город, вода уйдет не раньше, чем через полторы недели

В Оренбургской области в зону подтопления попали более 2,5 тыс. домов и 6,8 тыс. приусадебных участков, сообщили в правительстве региона. Эвакуированы более 4,2 тыс. человек, в том числе более тысячи детей. В 12 населенных пунктах нарушено энергоснабжение.

Наиболее сложной региональные власти назвали ситуацию в Орске, где прорвало насыпную дамбу, наиболее сложная ситуация. Там подтоплены 600 жилых домов и 1,4 тыс. приусадебных участков, эвакуированы более 700 человек.

Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
Общество

Глава Орска Василий Козупица сообщил, что ситуация в городе ухудшается: «Происходит выход воды на поверхность. Там, где проживают люди и стоят дома. На сегодняшний день за несколько часов вода поднялась на 4 м». Половина микрорайона Старый город в Советском районе Орска на левом берегу Урала затоплена, есть риск, что район будет изолирован, допускает мэр. Он добавил, что соединяющая микрорайон с новой частью города автомобильная дорога на верхней дамбе подтоплена. По словам Козупицы, вода уйдет в течение 1,5-2 недели, не ранее.

Дамба в Орске повреждена в двух местах, сообщил мэр. «В сторону парка строителей ситуация более выгодная. Течение удалось остановить. Там идет дренаж и укрепление дамбы. В Старом городе сложно прогнозировать развитие ситуации», — сказал он. Уровень воды на реке Урал к утру поднялся до 9,27 м, при этом опасным считается уровень 7 м, добавил Козупица.

В Оренбургской области 4 апреля ввели режим ЧС из-за паводков, которые начались в конце марта. Ранее шла эвакуация подтопленных сел и поселков, теперь эвакуироваться призвали и жителей столицы региона.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Оренбургская область дамба затопление эвакуация
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