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Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео
Момент прорыва дамбы в Орске из-за паводка попал на видео
В городе прорвало земляную дамбу, которая защищала его от паводковых и талых вод. На кадрах видно, как поток хлынул в размытую щель. Из-за паводка в Оренбургской области ввели режим ЧС, в Орске и Оренбурге идет частичная эвакуация
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