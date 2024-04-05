Момент прорыва дамбы в Орске попал на видео

В городе прорвало земляную дамбу, которая защищала его от паводковых и талых вод. На кадрах видно, как поток хлынул в размытую щель. Из-за паводка в Оренбургской области ввели режим ЧС, в Орске и Оренбурге идет частичная эвакуация

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