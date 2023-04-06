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Общество ,  
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Режиссер Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры в кино

Режиссер «Дылды» Кантемир Балагов объявил о завершении карьеры в кино
Балагов объявил о своем решении в соцсетях, а потом удалил оттуда свои аккаунты. В прошлом году режиссер сообщил об отъезде из России. Его фильм «Дылда» в 2019 году получил призы Каннского и Женевского кинофестивалей
Кантемир Балагов
Кантемир Балагов (Фото: Jim Spellman / Film at Lincoln Center / Getty Images )

Режиссер Кантемир Балагов заявил о прекращении работы в кино. Пост об этом опубликовал в Twitter, а потом удалил свой аккаунт. На сообщение Балагова обратила внимание Baza.

«Я все, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал он. Стал недоступен и аккаунт режиссера в Instagram (головная компания Meta признана экстремистской и запрещена). РБК направил запрос Кантемиру Балагову.

Кантемир Балагов учился в творческой мастерской режиссера Александра Сокурова в Кабардино-Балкарском университете. Его дебютной работой стал фильм «Теснота», он был представлен в 2017 году на Каннском кинофестивале, получил приз Международной федерации кинопрессы (FIPRESCI), GQ в том же году признал дебютанта «Открытием года».

В 2019 году на Каннском фестивале был представлен фильм Балагова «Дылда», рассказывающий о жизни двух девушек, служивших на фронте во время Великой Отечественной войны. Режиссер получил приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд», а позднее — главный приз на ХХV Женевском международном кинофестивале (GIFF).

В 2021 году Балагова пригласили стать постановщиком пилотного эпизода сериала HBO The Last of Us, основанного на одноименной видеоигре, но позднее Балагов сообщил, что его эпизода в сериале не будет.

В начале марта 2022 года режиссер объявил об отъезде из России. В октябре Hollywood Reporter сообщил, что он снимет первый фильм на английском, который будет называться Butterfly Jam.

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Кантемир Балагов режиссер
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