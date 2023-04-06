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Общество ,  
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Ученые связали загрязнение воздуха с повышенным риском деменции

Bloomberg: ученые из Гарварда связали загрязнение воздуха с повышенным риском деменции
Исследователи обнаружили корреляцию между риском развития деменции и грязным воздухом, опасность снижается при понижении уровня содержания мелких частиц. Росприроднадзор накануне назвал Норильск самым загрязненным городом страны
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Вдыхание загрязненного воздуха связано с повышенным риском развития деменции, корреляция сохранялась даже когда среднегодовое содержание мелких частиц было ниже стандартов Агентства по охране окружающей среды США — 12 микрограмм на куб. м, выяснили в Гарвардской школе общественного здравоохранения имени Чана. Об этом пишет Bloomberg.

Сейчас в мире страдают деменцией около 57 млн человек, лекарства для них пока не разработано. Если понизить годовой уровень концентрации мелких частиц (PM2,5) в воздухе всего на 2 микрограмма на кубический метр, это приведет к снижению уровня деменции, рассказал агентству соавтор исследования, профессор Марк Вайскопф.

Он пояснил: «Насколько мы можем судить, чем ниже будет уровень [содержания частиц], тем ниже ваш риск».

Речь идет о твердых частицах (PM, particulate matter) 2,5 — они как минимум в 30 раз тоньше человеческого волоса, из-за чего могут легко вдыхаться и проникать в кровь.

По данным Росприроднадзора, лидером в списке российских городов-загрязнителей стал Норильск, в пятерке лидеров также Череповец, Новокузнецк, Липецк и поселок Рефтинский в Свердловской области.

Воздействию вредных веществ в воздухе подвергаются 99% населения Земли, говорилось в результатах исследования, опубликованного в медицинском журнале The Lancet в начале марта. Эксперты изучили ежедневные и ежегодные показатели PM 2,5 в разных государствах мира за почти 20 лет — с 2000 по 2019 год. Только 0,001% всех землян и 0,18% суши подвергались воздействию безопасных уровней PM 2,5, согласно классификации ВОЗ.

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ООН предупреждает, что «совокупное воздействие загрязнения атмосферного воздуха и загрязнения воздуха в жилых помещениях ежегодно приводит к преждевременной смерти 6,7 млн человек».

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
загрязнение воздуха деменция Экология
Пространство выбора
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