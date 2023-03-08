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Ученые обнаружили воздействие грязного воздуха на 99% населения Земли

Lancet: ученые обнаружили воздействие грязного воздуха на 99% населения Земли
Крошечные загрязнители воздуха легко проникают в кровь и становятся причиной преждевременных смертей. Больше всего их концентрацию в воздухе вывили на севере Африки, востоке и юге Азии, меньше — в Европе и Северной Америке
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Почти все население Земли (около 99%) подвергается воздействию крошечных и вредных загрязнителей воздуха, которые могут быть вредны для здоровья, говорится в опубликованном в журнале The Lancet Planetary Health исследовании ученых.

Речь идет о твердых частицах (PM, particulate matter) 2,5 — они как минимум в 30 раз тоньше человеческого волоса, из-за чего могут легко вдыхаться и проникать в кровь. Ученые проанализировали ежедневные и ежегодные показатели PM 2,5 в разных странах мира за почти два десятилетия — с 2000 по 2019 годы. Только 0,001% всех землян и 0,18% суши подвергались воздействию безопасных уровней PM2,5., согласно классификации ВОЗ.

Наивысшие уровни содержания этих частиц были обнаружены в Восточной Азии, Южной Азии и Северной Африке, за исследуемый период времени концентрация веществ увеличилась в Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Южной Азии. При этом ученые обнаружили и снижение концентрации PH2,6 — в Европе и Северной Америке.

Свыше 70% времени в 2000-2019 годах уровни PM2.5 в мире были выше рекомендованных ВОЗ безопасных уровней. В Восточной и Южной Азии таких дней было 90% за 19 лет.

По данным Минприроды на конец 2021 года, самыми загрязненными городами России стали Чита, Южно-Сахалинск, Барнаул, Новочеркасск, Магнитогорск, Астрахань, Кызыл, Комсомольск-на-Амуре и др.

Ведущий ученый группы исследователей Юминг Го отметил, что результаты дают «глубокое понимание текущего состояния загрязнения наружного воздуха и его воздействия на здоровье человека», а политики и другие чиновники могут лучше оценить краткосрочные и долгосрочные последствия загрязнения воздуха на здоровье. Он отметил также, что колебания уровня загрязненности воздуха носит сезонный характер.

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Из-за PH2,5 ежегодно умирают 30 тыс. американцев, следовало из результатов исследования, опубликованного в журнале PLOS Medicine в 2019 году. Они указали, что принятые меры для повышения качества воздуха улучшили ситуацию, но эти частицы все еще вызывают десятки тысяч преждевременных смертей каждый год, особенно в частях США в относительно низкими заработками.

«Совокупное воздействие загрязнения атмосферного воздуха и загрязнения воздуха в жилых помещениях ежегодно приводит к преждевременной смерти 6,7 миллиона человек», — говорится на сайте ООН.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
загрязнение воздуха чистота воздуха Экология ВОЗ
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