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Элтон Джон и Билли Айлиш дадут концерт в поддержку борьбы с коронавирусом

18 апреля по всему миру будет транслироваться концерт с участием мировых звезд, средства от мероприятия будут направлены на поддержку борьбы с коронавирусом
Билли Айлиш (Фото: Gareth Cattermole / Getty Image)

Международная организация Global Citizen анонсировала трансляцию 18 апреля онлайн-концерта One World: Together At Home с участием мировых звезд, сборы от которого пойдут на поддержку борьбы с коронавирусом. Анонс появился на сайте организации.

Одним из организаторов концерта названа Леди Гага. К настоящему моменту организаторы концерта уже собрали $35 млн. «Виртуальный концерт продемонстрирует единство среди всех людей, пострадавших от COVID-19, а также прославит и поддержит храбрых медицинских работников, стоящих на переднем крае борьбы, которые делают невероятную и спасающую многим жизнь работу», — говорится в сообщении.

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В ходе концерта будут показаны выступления таких исполнителей, как Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Уандер, Билли Айлиш, Малума, вокалист Green Day Билли Джо Армстронг и другие. Трансляцию будут вести американские каналы ABC, NBC, британский BBC, ирландский телеканал RTE. Также трансляцию можно будет увидеть на платформах Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, Yahoo, YouTube и других.

По словам Леди Гаги, шоу-бизнес уже собрал порядка $35 млн для фонда борьбы с коронавирусом под эгидой ВОЗ.

По состоянию на 4 апреля фонд борьбы с коронавирусом, созданный ВОЗ совместно с ООН, получил $129 млн пожертвований. Деньги в фонд вносят как частные лица, так и крупные компании — к примеру, Facebook перечислил в фонд $10 млн. Как пишет Global Citizen, часть средств из фонда уже была потрачена на закупку средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования для 72 стран мира. В частности, фонд приобрел 800 тыс. медицинских масок.

Правительство России 6 апреля выделило ВОЗ на финансирование международной борьбы с коронавирусом $1 млн.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: концерт, благотворительность
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