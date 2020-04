Элтон Джон и Билли Айлиш дадут концерт в поддержку борьбы с коронавирусом

18 апреля по всему миру будет транслироваться концерт с участием мировых звезд, средства от мероприятия будут направлены на поддержку борьбы с коронавирусом

Билли Айлиш (Фото: Gareth Cattermole / Getty Image)

Международная организация Global Citizen анонсировала трансляцию 18 апреля онлайн-концерта One World: Together At Home с участием мировых звезд, сборы от которого пойдут на поддержку борьбы с коронавирусом. Анонс появился на сайте организации.

Одним из организаторов концерта названа Леди Гага. К настоящему моменту организаторы концерта уже собрали $35 млн. «Виртуальный концерт продемонстрирует единство среди всех людей, пострадавших от COVID-19, а также прославит и поддержит храбрых медицинских работников, стоящих на переднем крае борьбы, которые делают невероятную и спасающую многим жизнь работу», — говорится в сообщении.

В ходе концерта будут показаны выступления таких исполнителей, как Пол Маккартни, Элтон Джон, Стиви Уандер, Билли Айлиш, Малума, вокалист Green Day Билли Джо Армстронг и другие. Трансляцию будут вести американские каналы ABC, NBC, британский BBC, ирландский телеканал RTE. Также трансляцию можно будет увидеть на платформах Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, Yahoo, YouTube и других.

По словам Леди Гаги, шоу-бизнес уже собрал порядка $35 млн для фонда борьбы с коронавирусом под эгидой ВОЗ.