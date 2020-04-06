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Пандемия коронавируса ,  
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Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом

На борьбу с коронавирусом Россия пожертвовала Всемирной организации здравоохранения $1 млн. Это в десять раз меньше целевого взноса компании Facebook в фонд борьбы с пандемией
Фото: Fabio Vieira / Global Look Press

Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения до $1 млн на борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано правительством.

Это пожертвование носит единовременный и добровольный характер, следует из постановления.

Бюджет ВОЗ формируется за счет обязательных взносов от стран-участниц и добровольных пожертвований. В соответствии с правилами организации, сумма обязательного взноса каждого государства «рассчитывается в соответствии с благосостоянием страны и ее народонаселением». В этом финансовом году размер обязательных взносов России должен составить $5,7 млн. Для сравнения, размер взносов крупнейшего донора, Соединенных Штатов составляет, $57,8 млн. В соответствии с распределением бремени финансирования организации, в период с 2020 по 2021 год Россия должна проспонсировать 2,4% бюджета организации, США — 22%

Общий объем обязательных взносов стран в бюджет ВОЗ за этот финансовый год по плану составит $246 млн.

Для борьбы с пандемией COVID-19 ВОЗ совместно с ООН создала специальный фонд, внести в который пожертвования могут как организации, так и частные лица. По состоянию на 4 апреля фонд собрал $129 млн пожертвований, деньги туда внесли 223 тыс. доноров. В частности, 16 марта компания Facebook объявила, что внесет в фонд $10 млн. Средства фонда идут на разработку вакцин против COVID-19, средства защиты для медиков, тестов на заражение.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, ВОЗ
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