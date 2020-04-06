Россия выделит ВОЗ $1 млн на борьбу с коронавирусом
Россия в 2020 году выделит Всемирной организации здравоохранения до $1 млн на борьбу с пандемией коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано правительством.
Это пожертвование носит единовременный и добровольный характер, следует из постановления.
Бюджет ВОЗ формируется за счет обязательных взносов от стран-участниц и добровольных пожертвований. В соответствии с правилами организации, сумма обязательного взноса каждого государства «рассчитывается в соответствии с благосостоянием страны и ее народонаселением». В этом финансовом году размер обязательных взносов России должен составить $5,7 млн. Для сравнения, размер взносов крупнейшего донора, Соединенных Штатов составляет, $57,8 млн. В соответствии с распределением бремени финансирования организации, в период с 2020 по 2021 год Россия должна проспонсировать 2,4% бюджета организации, США — 22%
Общий объем обязательных взносов стран в бюджет ВОЗ за этот финансовый год по плану составит $246 млн.