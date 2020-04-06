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Пандемия коронавируса ,  
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Количество умерших с диагнозом COVID-19 в России превысило 50 человек

По последним данным, опубликованным федеральным штабом, в России умерли уже 47 человек, у которых диагностировали коронавирус. Однако после публикации несколько регионов сообщили о новых смертях среди заболевших
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Общее количество россиян, которые умерли после заражения коронавирусом COVID-19, превысило 50 человек.

По данным федерального оперативного штаба по противодействию инфекции, на утро 6 апреля были зарегистрированы 47 умерших. Однако позже подмосковные власти сообщили, что за сутки количество смертей среди заболевших увеличилось до восьми человек (на федеральном портале значилось, что в Московской области трое умерших).

Также власти Бурятии сообщили, что в больнице скончалась 73-летняя пациентка, у которой тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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«К большому сожалению, у нас первая потеря среди больных с коронавирусной инфекцией. Двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертонии, кроме того, она ранее перенесла инсульт», — сообщили власти Бурятии.

Известие о смерти еще одного пациента, зараженного коронавирусной инфекцией, поступило из Иркутской области.

«Сегодня в областной инфекционной больнице скончался пациент, у которого официально был подтвержден коронавирус. Мужчине было 62 года. На 14:00 6 апреля в Иркутской области 13 официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом, один пациент имеет сомнительный результат исследования, у четырех пациентов с сомнительным результатом диагноз не подтвержден», — говорится в сообщении правительства региона.

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Власти Москвы, где зарегистрировано наибольшее количество случаев заражения, сообщили, что среди заболевших половина — младше 45 лет, причем две смерти уже зафиксированы среди молодых людей. «Болезнь вообще не смотрит на возраст. У нас 50% больных — люди до 45 лет. Увы, на сегодняшний день среди умерших есть и молодые люди. Да, это люди, у которых были хронические заболевания, но в любом случае они очень молодые. Одному человеку 39 лет, другому 34. Это повод задуматься всем», — сказала заммэра столицы Анастасия Ракова (цитата по ТАСС).

В понедельник федеральный штаб опубликовал рекордные данные, по которым за сутки в стране было выявлено 954 случая заражения коронавирусом, общее количество заболевших превысило 6,3 тыс. человек.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, статистика, штаб
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