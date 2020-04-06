Количество умерших с диагнозом COVID-19 в России превысило 50 человек

По последним данным, опубликованным федеральным штабом, в России умерли уже 47 человек, у которых диагностировали коронавирус. Однако после публикации несколько регионов сообщили о новых смертях среди заболевших

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Общее количество россиян, которые умерли после заражения коронавирусом COVID-19, превысило 50 человек.

По данным федерального оперативного штаба по противодействию инфекции, на утро 6 апреля были зарегистрированы 47 умерших. Однако позже подмосковные власти сообщили, что за сутки количество смертей среди заболевших увеличилось до восьми человек (на федеральном портале значилось, что в Московской области трое умерших).

Также власти Бурятии сообщили, что в больнице скончалась 73-летняя пациентка, у которой тесты на коронавирусную инфекцию дали положительный результат.

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Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

«К большому сожалению, у нас первая потеря среди больных с коронавирусной инфекцией. Двусторонняя пневмония у пожилой женщины усугубилась на фоне тяжелых сопутствующих заболеваний: сахарного диабета 2-го типа, артериальной гипертонии, кроме того, она ранее перенесла инсульт», — сообщили власти Бурятии.