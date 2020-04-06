Число жертв COVID-19 в мире превысило 70 тыс.

Более 70 тыс. человек умерли от коронавируса, при этом статистика в Европе показывает, что рост смертности замедляется

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Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв пандемии коронавируса в мире превысило 70 тыс. Большинство погибших — жители Европы.

Общее число подтвержденных случаев заражения — 1,286 млн.

По числу жертв заболевания лидируют Италия (15,8 тыс.) и Испания (13 тыс.). Вслед за ними идут США (9,6 тыс.), Франция (8 тыс.) и Великобритания (4,9 тыс.).

Как отмечает The Guardian, в последние дни статистика смертей в европейских странах выглядит «обнадеживающей». За последние сутки Италия отчиталась о 525 смертях от коронавируса — это самый низкое суточное число жертв за последние две недели. Также минимальное число жертв в сутки за неделю зафиксировано во Франции. Власти Испании сообщают, что число зарегистрированных смертей в стране снижается третий день подряд. Позитивная статистика по динамике числа жертв также приходит из Азии. Так, Южная Корея сообщила о менее чем 50 жертвах за сутки впервые с 29 февраля. В Китае за день выявлено только 39 новых случаев заражения, причем 38 среди них — это завозные случаи. За сутки в КНР умер только один человек.