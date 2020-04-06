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Пандемия коронавируса ,  
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Число жертв COVID-19 в мире превысило 70 тыс.

Более 70 тыс. человек умерли от коронавируса, при этом статистика в Европе показывает, что рост смертности замедляется
Фото: Andrew Kelly / Reuters

Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число жертв пандемии коронавируса в мире превысило 70 тыс. Большинство погибших — жители Европы.

Общее число подтвержденных случаев заражения — 1,286 млн.

По числу жертв заболевания лидируют Италия (15,8 тыс.) и Испания (13 тыс.). Вслед за ними идут США (9,6 тыс.), Франция (8 тыс.) и Великобритания (4,9 тыс.).

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Как отмечает The Guardian, в последние дни статистика смертей в европейских странах выглядит «обнадеживающей». За последние сутки Италия отчиталась о 525 смертях от коронавируса — это самый низкое суточное число жертв за последние две недели. Также минимальное число жертв в сутки за неделю зафиксировано во Франции. Власти Испании сообщают, что число зарегистрированных смертей в стране снижается третий день подряд. Позитивная статистика по динамике числа жертв также приходит из Азии. Так, Южная Корея сообщила о менее чем 50 жертвах за сутки впервые с 29 февраля. В Китае за день выявлено только 39 новых случаев заражения, причем 38 среди них — это завозные случаи. За сутки в КНР умер только один человек.

В США смертность остается на высоком уровне. Эксперты Белого дома ранее заявили, что из-за коронавируса могут погибнуть 2,2 млн человек. По их словам, такой сценарий возможен, если для борьбы с инфекцией ничего не будет сделано, а граждане не будут соблюдать ограничения, введенные властями. Более вероятной эксперты посчитали смертность на уровне 100–240 тыс. человек.

6 апреля президент США Дональд Трамп, однако, заявил, что видит «свет в конце тоннеля» в связи со статистикой из штата Нью-Йорк. В этом штате зафиксировано наибольшее число зараженных, однако суточное число смертей начало снижаться. 

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Автор: Георгий Тадтаев
Теги: коронавирус, пандемия, жертвы
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