Трамп сообщил о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом

Американский президент Дональд Трамп заявил, что видит «свет в конце туннеля» в борьбе с распространением в стране коронавирусной инфекции.Об этом он сообщил на пресс-конференции. Ролик выступления разместил The Hill.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И надеюсь, в недалеком будущем мы сможем гордиться тем, что сделали», — сказал Трамп. Он отметил, что «хорошим знаком» в ситуации с коронавирусом является снижение числа смертей от заболевания в штате Нью-Йорк, где зафиксировали наибольшее количество зараженных.

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса, общее число пациентов с коронавирусом в США превышает 337 тыс. человек.

С начала распространения заболевания в стране уже умерли 9,6 тыс. человек. Еще 17, 4 тыс. выздоровели.

