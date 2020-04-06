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Оперштаб назвал регионы с новыми случаями заражения коронавирусом

Санкт-Петербург (Фото: Xinhua / Global Look Press)

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что новые заболевшие COVID-19 выявлены в 49 регионах России. 

Всего за сутки было зафиксировано 954 новых пациента. Больше всего их в Москве — 591. В Московской области зафиксировано 82 заболевших. На третьем месте по количеству выявленных случаев — Санкт-Петербург с 35 заразившимися.

В России число заражений за сутки впервые превысило 900 человек
Общество

В республиках Коми и Татарстан подтвердили 31 и 16 диагнозов за сутки соответственно. В Краснодарском крае 11 новых случаев заражения, а в Вологодской, Тульской и Ивановской областях — по десять.

Заразившихся обнаружили также в Воронежской, Нижегородской, Липецкой, Тамбовской, Волгоградской Архангельской, Брянской, Рязанской, Ленинградской, Пензенской, Белгородской, Свердловской, Челябинской, Мурманской, Иркутской, Владимирской, Тверской, Новгородской, Кемеровской, Оренбургской, Калужской, Костромской, Смоленской, Псковской и Ульяновской областях, Республике Марий Эл, Бурятии, Адыгее, Дагестане, Северной Осетии, Карелии, Чувашии, Хакасии, Чечне, Мордовии и Крыму. Кроме того, новые заболевшие обнаружены в Ставропольском, Алтайском и Красноярском краях.

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в России достигло 6343. За сутки оно выросло на 954 человека.

Теги: эпидемия, регионы, коронавирус
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