Подмосковный штаб сообщил о 8 умерших от коронавируса в регионе
Количество умерших после заражения коронавирусом COVID19 в Московской области достигло 8 человек. Об этом говорится в сообщении регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Утром 6 апреля, по официальным данным федерального штаба, число умерших от коронавируса в Подмосковье составляло три человека.
Всего в области выявили 387 случаев заражения COVID19. Губернатор области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, что среди заболевших только пятеро находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
«Но, что хорошо, нет тяжелых практически, всего пять человек у нас находятся на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких. — РБК), все остальные переносят болезнь, если даже и с симптомами, то относительно легко», — сказал губернатор.
Роспотребнадзор, mos.ru
По его словам, в больницах области должны быть созданы дополнительно 5000 мест для инфекционных больных, зараженных COVID19.