Подмосковный штаб сообщил о 8 умерших от коронавируса в регионе

Штаб по противодействию распространения коронавируса в Московской области сообщил, что общее количество умерших с выявленным коронавирусом, достигло восьми человек

Фото: АГН «Москва»

Количество умерших после заражения коронавирусом COVID19 в Московской области достигло 8 человек. Об этом говорится в сообщении регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Утром 6 апреля, по официальным данным федерального штаба, число умерших от коронавируса в Подмосковье составляло три человека.

Всего в области выявили 387 случаев заражения COVID19. Губернатор области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, что среди заболевших только пятеро находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Но, что хорошо, нет тяжелых практически, всего пять человек у нас находятся на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких. — РБК), все остальные переносят болезнь, если даже и с симптомами, то относительно легко», — сказал губернатор.





Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

По его словам, в больницах области должны быть созданы дополнительно 5000 мест для инфекционных больных, зараженных COVID19.