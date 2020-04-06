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Подмосковный штаб сообщил о 8 умерших от коронавируса в регионе

Штаб по противодействию распространения коронавируса в Московской области сообщил, что общее количество умерших с выявленным коронавирусом, достигло восьми человек
Фото: АГН «Москва»

Количество умерших после заражения коронавирусом COVID19 в Московской области достигло 8 человек. Об этом говорится в сообщении регионального штаба по борьбе с коронавирусом. Утром 6 апреля, по официальным данным федерального штаба, число умерших от коронавируса в Подмосковье составляло три человека.

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Всего в области выявили 387 случаев заражения COVID19. Губернатор области Андрей Воробьев в интервью РБК рассказал, что среди заболевших только пятеро находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

«Но, что хорошо, нет тяжелых практически, всего пять человек у нас находятся на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких. — РБК), все остальные переносят болезнь, если даже и с симптомами, то относительно легко», — сказал губернатор.

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Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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По его словам, в больницах области должны быть созданы дополнительно 5000 мест для инфекционных больных, зараженных COVID19.

Кроме того, Воробьев отметил, что в регионе уже создана и проходит тестирование система мониторинга передвижения граждан, однако вводить ее в действие или закрывать границы региона власти пока не планируют. Губернатор объяснил, что пока для этого нет предпосылок. «Сегодня она обкатывается, но сказать, что завтра мы ее включим, нельзя. Включим тогда, когда будет удобно и понятно людям», — рассказал он.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 954 человек, общее число зараженных превысило 6,3 тыс. человек. Наибольшее количество новых заражений зарегистрировано в Москве — 591 случай.

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Новые случаи заражения коронавирусом выявили 49 регионах России.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: коронавирус, Московская область, смерть
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