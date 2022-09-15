Театр им. Вахтангова отменил петербургские показы «Войны и мира» Туминаса

На сцене Театра Вахтангова в Москве ближайшие несколько показов спектакля, как и некоторых других постановок Туминаса, состоятся. Режиссер ушел из театра в мае после публикации разговора с пранкерами

Сцена из спектакля «Война и мир» режиссёра Римаса Туминаса (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Театр им. Вахтангова отменил показы спектакля «Война и мир» режиссера Римаса Туминаса, запланированные на 30 сентября и 1 и 2 октября в Санкт-Петербурге.

Решение было принято «в силу технических причин», говорится в письме директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока Сергею Емельянову — коллеге из Александринского театра, на сцене которого должны были показать спектакль.

В самом Театре им. Вахтангова 17 сентября отменен спектакль Туминаса «Ветер шумит в тополях». Причина не уточняется.

«Война и мир» — постановка Туминаса по роману Льва Толстого, ее премьера на сцене Театра им. Вахтангова состоялась в ноябре прошлого года. На сайте театра можно купить билеты на этот спектакль в Москве 4, 5 и 31 октября, запланированный на 20 сентября показ тоже состоится. Не отменены и другие постановки Туминаса — «Маскарад», «Дядя Ваня», «Фальшивая нота», «Царь Эдип».

Туминас в мае покинул театр. До этого он долгое время находился в отпуске за свой счет в Литве, гражданином которой является, «по состоянию здоровья и в связи с необходимостью лечения» (в 2014 году у режиссера диагностировали рак). Незадолго до его ухода пранкеры Вован и Лексус выложили на своем канале видеоролик розыгрыша Туминаса, в котором тот согласился с предложением вести «диверсионную деятельность» в Театре им. Вахтангова и поддержал «отмену» российских деятелей культуры в Европе. Впоследствии в интервью «Московскому комсомольцу» Туминас пояснил, что «знал, что это игра», но что блогеры смонтировали запись, «все смыслы перевернули» и превратили шутку в расправу над ним и над театром.

Премьер-министр Михаил Мишустин 16 мая лишил Туминаса премии правительства России в области культуры, присужденной режиссеру в 2021 году за постановку «Царь Эдип».