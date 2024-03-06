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Голикова раскрыла детали курса по семьеведению в школах

Голикова: психологи и историки в курсе «Семьеведение» расскажут, что такое семья
Курс для школьников «Семьеведение» будет проводиться в формате беседы школьников с психологами и историками. В школах он появится уже в этом году
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Школьный курс «Семьеведение» будет внеурочным, он должен появиться в программе в этом году и будет проходить в формате беседы школьников с психологами и историками, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на марафоне «Знание. Первые».

«Речь идет о том, чтобы специалисты-психологи, которые работают в школе, специалисты по истории рассказывали нашим детям, в большей степени старшеклассникам, о том, что такое семья, что такое традиции, что это важно», — пояснила Голикова (цитата по ТАСС).

Зампред правительства уточнила, что этот курс не будет входить в перечень обязательных предметов.

Ввести «Семьеведение» во всех российских школах в начале 2023 года предлагала глава комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ). «Мы находимся на краю пропасти. И если не начать заниматься семейными ценностями, дети не смогут противостоять агрессивному зарубежному натиску», — говорила глава рабочей группы по разработке нового школьного курса, депутат Татьяна Ларионова («Единая Россия») в июле прошлого года. По ее мнению, именно обязательные уроки «Семьеведения» поспособствуют увеличению количества многодетных семей и сокращению количества разводов.

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Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В марте подведомственный Минпросвещения Институт изучения детства, семьи и воспитания анонсировал выпуск учебного пособия по семьеведению для подростков, целью которого станет «укрепление традиционных семейных ценностей молодежи» и подготовка к будущей семейной жизни и рождению детей. Пособие, включая видеоуроки, станет частью программы «Семьеведение», сообщили в институте. В 2021 году курс семьеведения вошел в школьные учебники по обществознанию.

В ноябре прошлого года Останина говорила, что в 2024-м в школьной программе может появиться новый предмет. «В 40 регионах уже есть преподавание этого курса даже в школьной программе. Начали в Самаре, а сейчас 40 регионов», — отмечала депутат.

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Изучать основы семейной жизни самарские школьники начали еще в 2017 году. Тогда курс «Нравственные основы семейной жизни» (НОСЖ) ввели в 46 образовательных учреждениях Самарской области. Охватили новой дисциплиной 1300 учеников 10–11-х классов. Целью курса обозначалось «введение старшеклассников в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей, подготовка их к созданию крепкой, многодетной, счастливой семьи».

С 1 сентября 2020 года по решению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова регион стал первым в России, который ввел курс «Нравственные основы семейной жизни» во все средние образовательные учреждения (более 600 школ). Курс НОСЖ старшеклассники изучали в рамках внеурочной деятельности, пояснили в Министерстве образования Самарской области. Программа была рассчитана на один учебный год, по одному уроку в неделю в 10-х или 11-х классах. Детям объясняли роль семьи в жизни человека, а также «нравственные, психологические и правовые аспекты семейной жизни».

В феврале этого года Ларионова, член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, сообщила, что «Семьеведение» будут изучать в школах в виде внеурочной программы и дополнительного образования. В январе первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова рассказывала «Ведомостям», что Минпросвещения собиралось включить модуль «Семьеведение» в курс обществознания. В нем планировалось раскрыть вопросы, связанные с моральными, правовыми аспектами семьи как важнейшего социального института российского общества, а также сделать акцент на вопросах семейных ценностей, поддержки многодетных семей, нравственного климата в российских семьях.

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