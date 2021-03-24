Минпросвещения включило в школьные учебники курс семьеведения

В школьных учебниках по обществознанию появятся курс семьеведения. Работа над этим предметом велась несколько лет, в некоторых регионах этот предмет уже преподается

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В новые учебники по обществознанию в России включен курс семьеведения. Об этом, как передает «РИА Новости», сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Передо мной учебники обществознания. Очень многие говорили о курсе семьеведения, по поводу курса вообще воспитания. Эти моменты учтены в том числе в новом учебнике обществознания», — приводит агентство слова министра.

Введение в школьную программу предмета, посвященного обучению семейным ценностям, обсуждается в России уже несколько лет. В 2018 году его разработкой занялась Российская академия образования при поддержке детского омбудсмена Анны Кузнецовой и Фонда Андрея Первозванного. «Начинается курс в девятом классе с темы, задающей главный вопрос: «Зачем людям отношения?», в первый год мы говорим о том, что такое семейные ценности, как отличить любовь от влюбленности, как себя вести в конфликтах. Программа десятого класса посвящена рождению и воспитанию детей, 11-го — традиционным и современным подходам к воспитанию, вопросам права», — так его суть на этапе разработки описывал глава проекта, академик РАО Артур Реан.

Как писал «Коммерсантъ», участвовавший в разработке предмета Фонд Андрея Первозванного предлагал использовать для него два учебника: «Нравственные основы семейной жизни» (для 10–11-х классов), написанные иереем, священником храма в Екатеринбурге Дмитрием Моисеевым и монахиней Ниной Крыгиной, и «Семьеведение» (для 1–11-х классов) группы авторов из Пензы. В первом из них, к примеру, освещались такие темы, как «Главенство мужа», «Святые семейства, святые покровители семьи», «Жизнь — дар Божий».

Скорое появление модулей по обучению семейным ценностям в школьных программах в июле 2020 года анонсировала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она заявила, что школьникам необходимо прививать семейные ценности, «используя все ресурсы, которые предоставили принятые поправки в Конституцию», передавало ее позицию «РИА Новости».