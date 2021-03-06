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Общество ,  
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На реке Обь произошел пожар после утечки на трубопроводе

Причиной возгорания стала авария на подводном трубопроводе, сообщили в Росприроднадзоре. По данным СМИ, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В результате инцидента пострадал один человек, он получил ожоги

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В акватории реки Обь недалеко от Нижневартовска возникло возгорание. Предположительно, причиной стала авария на подводном трубопроводе. Об этом сообщается на сайте Росприроднадзора.

«В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы для установления причин происходящего и оценки нанесенного вреда экологии», — говорится в сообщении.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram также сообщила о пожаре, возникшем, предположительно, из-за аварии на подводном трубопроводе. Она отметила, что следит за ситуацией и находится на связи с губернатором региона Натальей Комаровой.

«Норникель» пообещал выплатить ущерб от разлива топлива в ₽146 млрд
Бизнес
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Руководитель Росприроднадзора региона Сергей Пикунов рассказал ТАСС, что в пойме реки Оби произошел разлив нефтепродуктов. По его словам, в том месте проходят две трубы разных компаний, и сейчас специалисты устанавливают, какая из них стала причиной аварии.

В свою очередь представитель АО «Сибуртюменьгаз» уточнил, что инцидент произошел на подводном переходе через Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ, передает агентство.

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«Произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения», — сказал представитель компании.

По его словам, угрозы для населения и окружающей среды нет.

Как сообщает портал 86.ru со ссылкой на очевидцев, огонь горит на льду Оби, ощущается сильный запах нефти. В результате пожара пострадал снегоходчик, он получил ожоги лица, передает издание.

О том, что при пожаре пострадал человек, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным «Интерфакса», пострадавший получил ожоги и после получения первичной помощи был отпущен на амбулаторное лечение.

ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники передают, что площадь горения составила около 1 тыс. кв. м.

В мае прошлого года в Норильске на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля», произошел разлив из хранилища более чем 21 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. Суд обязал «Норникель» выплатить ₽146 млрд за нанесенный экологии ущерб.

Автор
Анастасия Курносова
разлив нефтепродуктов Югра Росприроднадзор
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