На реке Обь произошел пожар после утечки на трубопроводе

Руководитель Росприроднадзора региона Сергей Пикунов рассказал ТАСС, что в пойме реки Оби произошел разлив нефтепродуктов. По его словам, в том месте проходят две трубы разных компаний, и сейчас специалисты устанавливают, какая из них стала причиной аварии.
В свою очередь представитель АО «Сибуртюменьгаз» уточнил, что инцидент произошел на подводном переходе через Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ, передает агентство.
«Произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения», — сказал представитель компании.
По его словам, угрозы для населения и окружающей среды нет.
Как сообщает портал 86.ru со ссылкой на очевидцев, огонь горит на льду Оби, ощущается сильный запах нефти. В результате пожара пострадал снегоходчик, он получил ожоги лица, передает издание.
О том, что при пожаре пострадал человек, также сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным «Интерфакса», пострадавший получил ожоги и после получения первичной помощи был отпущен на амбулаторное лечение.
ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники передают, что площадь горения составила около 1 тыс. кв. м.
В мае прошлого года в Норильске на ТЭЦ-3, принадлежащей «дочке» «Норникеля», произошел разлив из хранилища более чем 21 тыс. т дизельного топлива. Оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино. Суд обязал «Норникель» выплатить ₽146 млрд за нанесенный экологии ущерб.