На реке Обь произошел пожар после утечки на трубопроводе

Причиной возгорания стала авария на подводном трубопроводе, сообщили в Росприроднадзоре. По данным СМИ, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м. В результате инцидента пострадал один человек, он получил ожоги

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В акватории реки Обь недалеко от Нижневартовска возникло возгорание. Предположительно, причиной стала авария на подводном трубопроводе. Об этом сообщается на сайте Росприроднадзора.

«В ближайшее время на место происшествия прибудут инспекторы службы для установления причин происходящего и оценки нанесенного вреда экологии», — говорится в сообщении.

Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в Instagram также сообщила о пожаре, возникшем, предположительно, из-за аварии на подводном трубопроводе. Она отметила, что следит за ситуацией и находится на связи с губернатором региона Натальей Комаровой.