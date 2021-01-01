В заливе у приморской Находки произошел второй за три месяца разлив нефти

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В администрацию приморского города Находка поступило сообщение о разливе нефтепродуктов с иностранного торгового судна. Об этом говорится на сайте администрации.

«Были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости. <...> Подобное является грубым нарушением российского природоохранного законодательства», — отмечается в сообщении.

На место предполагаемого разлива прибыли специалисты Морспасслужбы и администрации местного порта. Были установлены боны в два ряда по 150 м, за их пределами в открытой воде следов загрязнения не обнаружили.

РБК обратился за комментарием в департамент информационной политики Приморского края. РБК направил запросы в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и Росприроднадзор.