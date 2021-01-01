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В заливе у приморской Находки произошел второй за три месяца разлив нефти

Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

В администрацию приморского города Находка поступило сообщение о разливе нефтепродуктов с иностранного торгового судна. Об этом говорится на сайте администрации.

«Были сброшены льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости. <...> Подобное является грубым нарушением российского природоохранного законодательства», — отмечается в сообщении.

В заливе у Находки произошел разлив нефти
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На место предполагаемого разлива прибыли специалисты Морспасслужбы и администрации местного порта. Были установлены боны в два ряда по 150 м, за их пределами в открытой воде следов загрязнения не обнаружили.

РБК обратился за комментарием в департамент информационной политики Приморского края. РБК направил запросы в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края и Росприроднадзор. 

Это уже второй за последние три месяца разлив нефти в заливе Находки. В конце октября администрация города сообщила, что в акватории, прилегающей к территории АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод», обнаружили «вещества неизвестного происхождения». Росприроднадзор указывал, что это нефтяное пятно, которое распространилось на площади почти 35 тыс. кв. м.

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