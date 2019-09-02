В правительстве решили отказаться от экономического форума в Красноярске

В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд. Его заменят на форум нацпроектов, который будет проходить в разных регионах

Российский саммит KEF'2019 в Красноярске (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах. Об этом РБК рассказал источник в правительстве и подтвердил представитель премьера Олег Осипов.

«Такое письмо действительно было, и Дмитрий Медведев согласился с предложением», — заявил РБК Осипов. По его словам, предполагается, что первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021 году, — в Нижнем Новгороде. Форум будет проходить раз в год, оргкомитет возглавит Чуйченко, добавил собеседник РБК.

Как проходил Красноярский форум

Первое мероприятие под названием «Инвестиционный форум регионального развития» прошло 15–17 апреля 2004 года в красноярском Театре музыкальной комедии, в его работе приняли участие около 700 гостей, в том числе тогдашний глава «Роснефти» Сергей Богданчиков, который представлял крупный инвестиционный проект — развитие Ванкорского нефтегазового месторождения. Но форум все равно оставался небольшим деловым мероприятием при администрации Красноярского края. За несколько лет он превратился в один из важных съездов российских политиков и бизнесменов, хотя и уступал по масштабу экономическим форумам в Петербурге (проводится с 1997 года, а с 2006 года — под патронатом и при участии российского президента) и Сочи (существует с 2002 года, первоначально назывался региональным экономическим форумом «Кубань», а в 2003 году перешел под патронат федерального правительства), а также Восточному экономическому форуму во Владивостоке, который проводится с 2015 года.

В 2019 году оргкомитет Красноярского экономического форума, как и форума в Сочи, возглавил вице-премьер Дмитрий Козак. По сравнению с прошлым годом количество участников выросло с 5,5 тыс. до 9 тыс. человек, заявил Козак, подводя итоги форума 30 марта. По его словам, в общей сложности были подписаны соглашения на почти 600 млрд руб. (в Петербургском форуме — на 3,27 трлн руб. без учета соглашения, сумма которых является коммерческой тайной, в Сочи — на 968 млрд руб.). Но в основном соглашения на КЭФе были вокруг регионального комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», добавил тогда он.