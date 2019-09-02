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В правительстве решили отказаться от экономического форума в Красноярске
В правительстве решили отказаться от одного из крупнейших экономических форумов — в Красноярске, который проводился более 15 лет подряд. Его заменят на форум нацпроектов, который будет проходить в разных регионах
Российский саммит KEF'2019 в Красноярске (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко написал письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву, в котором предложил отменить Красноярский экономический форум (КЭФ), проводившийся с 2004 года, а вместо него проводить форум национальных проектов в разных регионах. Об этом РБК рассказал источник в правительстве и подтвердил представитель премьера Олег Осипов.

«Такое письмо действительно было, и Дмитрий Медведев согласился с предложением», — заявил РБК Осипов. По его словам, предполагается, что первый форум нацпроектов пройдет в Казани в апреле 2020 года, а следующий, в 2021 году, — в Нижнем Новгороде. Форум будет проходить раз в год, оргкомитет возглавит Чуйченко, добавил собеседник РБК.

Как проходил Красноярский форум

Первое мероприятие под названием «Инвестиционный форум регионального развития» прошло 15–17 апреля 2004 года в красноярском Театре музыкальной комедии, в его работе приняли участие около 700 гостей, в том числе тогдашний глава «Роснефти» Сергей Богданчиков, который представлял крупный инвестиционный проект — развитие Ванкорского нефтегазового месторождения. Но форум все равно оставался небольшим деловым мероприятием при администрации Красноярского края. За несколько лет он превратился в один из важных съездов российских политиков и бизнесменов, хотя и уступал по масштабу экономическим форумам в Петербурге (проводится с 1997 года, а с 2006 года — под патронатом и при участии российского президента) и Сочи (существует с 2002 года, первоначально назывался региональным экономическим форумом «Кубань», а в 2003 году перешел под патронат федерального правительства), а также Восточному экономическому форуму во Владивостоке, который проводится с 2015 года.

В 2019 году оргкомитет Красноярского экономического форума, как и форума в Сочи, возглавил вице-премьер Дмитрий Козак. По сравнению с прошлым годом количество участников выросло с 5,5 тыс. до 9 тыс. человек, заявил Козак, подводя итоги форума 30 марта. По его словам, в общей сложности были подписаны соглашения на почти 600 млрд руб. (в Петербургском форуме — на 3,27 трлн руб. без учета соглашения, сумма которых является коммерческой тайной, в Сочи — на 968 млрд руб.). Но в основном соглашения на КЭФе были вокруг регионального комплексно-инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», добавил тогда он.

Перезагрузка под нацпроекты

«Очевидно, что любой экономический форум со статусом федерального значения должен гибко реагировать на актуальную федеральную повестку как по форме, так и по содержанию. Так, Российский инвестиционный форум [в Сочи] в этом году сосредоточился на теме национальных проектов», — сказал РБК представитель Козака Илья Джус. По его словам, оргкомитет Красноярского экономического форума под руководством вице-премьера также поставил задачу по «перезагрузке» форума, организаторы сосредоточились на кардинальном переформатировании содержательной программы форума.

«Эта задача была эффективно реализована как по составу экспертов и участников дискуссий, так и по тематике пленарной сессии и основных круглых столов. Тема повышения конкурентоспособности как в разрезе страны в целом, так и отдельных отраслей экономики вывела КЭФ в федеральную повестку, перезапустив интерес к форуму», — добавил Джус.

Джус подчеркнул, что решение о расформировании федерального оргкомитета КЭФ пока не принималось.

Управляющий партнер Sputnik Management Company (оператор Красноярского форума, отвечавший в том числе за программу) Булат Столяров отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу губернатора Красноярского края Александра Усса.

Общий бюджет нацпроектов, которым будет посвящен новый форум, пришедший на смену КЭФ, должен составить около 25,7 трлн руб., или примерно $400 млрд, говорил президент Владимир Путин в июне. «Мы приняли решение, выделили основные задачи, цели развития и организовали их работу в рамках так называемых национальных проектов, и они, эти проекты, предполагают объединение усилий государства, регионов Российской Федерации, общества, разумеется, и бизнеса для решения общих задач, а также концентрацию серьезных ресурсов на выполнение, достижение тех целей, которые мы перед собой ставим», — отмечал он.

Среди приоритетов нацпроектов такие направления, как здравоохранение, образование, научные исследования и разработки, а также поддержка предпринимательства и развитие магистральной инфраструктуры, транспорта, энергетики.

Авторы: Тимофей Дзядко, Наталья Галимова, Владимир Дергачев
Теги: Дмитрий Козак, Александр Усс, Красноярск
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