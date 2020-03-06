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Вирус из Китая ,  
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Число вылечившихся от коронавируса превысило 53 тыс. человек

За сутки в Китае выявили 143 новых случаев заражения коронавирусом, погибли 23 человека. Число зараженных во всем мире превысило 97 тыс. человек, из них более 80 тыс. - в КНР. Всего в мире насчитывается свыше 3 тыс. жертв COVID-19
Фото: Reuters

К 6 марта в Китае вылечили от коронавируса и выписали 53 726 человек. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За прошедшие сутки в в Китае зарегистрировали 143 новых случаев заражения коронавирусом, тогда как количество жертв от вызываемого им заболевания сократилось до 30 человек.

В общей сумме к 6 марта коронавирус подтвердили в 80 552 случаях в КНР. Всего в результате вызываемого им заболевания погибли 3042 человека.

В провинции Хубэй, откуда изначально распространился вирус, за сутки выявили 126 новых случаев заражения, жертвами COVID-19 стали 29 человек. При этом свыше 1,4 тыс. человек вылечили и выписали.

Во всем мире, по подсчетам South China Morning Post, коронавирус подтвердили у 97 719 человек, количество жертв увеличилось до 3 381 человека. За пределами Китая наибольшее число зараженных в Южной Корее (6 284 случаев). Жертвами заболевания там стали 42 человека. Свыше 3,5 тыс. зараженных выявили в Иране, в результате заболевания погибли 107 человек. В Европе лидером по количеству зараженных стала Италия (3 858 человек), там же зафиксировали наибольшее число погибших от коронавируса за пределами Китая (148 человек). Власти приняли ряд мер для нераспространения заболевания, в том числе ограничили въезд и выезд на территорию регионов, где произошла вспышка, а также отменили многие мероприятия. Кроме того, они предполагают, что из-за коронавируса в Италии учебные заведения могут быть закрыты до середины марта.

В России выявили новый случай заражения коронавирусом
Общество

В России накануне зарегистрировали новый случай заражения коронавирусом. Его обнаружили у итальянского студента, который прибыл в Россию из Милана в конце февраля. Мужчина обратился за медицинской помощью с симптомами ОРВИ. После подтверждения коронавируса его госпитализировали в инфекционный бокс. Все, с кем он контактировал на территории России также находятся под наблюдением.

В начале недели вирус также обнаружили у москвича, который вернулся домой после отдыха в Италии. Мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что после этого на карантин отправили 85 человек, 24 человека госпитализировали. Позже Минздрав отчитался, что состояние заразившегося коронавирусом москвича удовлетворительное, а обстановка стабильна.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, Китай
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