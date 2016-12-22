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Гамбия извинилась за слова министра о секс-турах в Таиланд
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Гамбия извинилась за слова министра о секс-турах в Таиланд
Общество, 06 мар, 10:30
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Гамбия извинилась за слова министра о секс-турах в Таиланд
Официальные извинения были принесены за высказывание теперь уже бывшего главы МИДа Хамата Баха, рекомендовавшего туристам Таиланд как страну для секс-туризма. Уйдя из МИДа, Бах занял пост главы Министерства культуры
Хамат Бах (Фото: Jay Louvion / World Trade Organization )

МИД Гамбии опубликовал официальные извинения перед правительством Таиланда за высказывания главы экс-ведомства Хамата Баха. Министр иностранных дел африканской страны в январе назвал королевство «направлением для секс-туризма».

Комментарий Баха прозвучал в эфире государственного телеканала в Гамбии 12 января. Министр обратился к западным туристам, призвав их не ехать в Гамбию за секс-услугами. Вместо своей страны он рекомендовал интересующимся подобными развлечениями отправляться в Юго-Восточную Азию. Слова Баха приводит местное издание Freedom Newspaper: «Наша страна — не направление для секс-туризма. Если вы хотите этого, отправляйтесь в Таиланд. Мы не можем себе позволить опустить нашу страну до такого уровня. Мы должны хранить и защищать ее». Министр напомнил, что любой иностранный турист, уличенный в получении секс-услуг от несовершеннолетних в Гамбии, будет наказан в соответствии с законом.

Высказывание Баха в Таиланде вызвало резонанс в социальных сетях. В конце февраля МИД королевства официально отреагировал на замечание министра. Ведомство направило в посольство африканской страны в Таиланде ноту протеста, указав на некорректность замечаний. Ответ на ноту был опубликован 5 марта. «Министерство иностранных дел хотело бы выразить свои искренние извинения правительству Королевства Таиланд и гарантирует принятие мер для предотвращения повторения подобного несчастного случая. Министерство выражает свои глубокие заверения правительству Таиланда в том, что замечания министра не должны толковаться как отражение взгляда правительства на сектор туризма Таиланда», — говорится в заявлении. МИД Гамбии также выразил надежду на будущее «сотрудничество между братскими странами».

Хамат Бах является главой Национальной партии примирения Гамбии. В 2011 году он участвовал в президентских выборах и получил 11% голосов избирателей. 1 февраля 2018 года, уже после своих замечаний о секс-туризме, он был назначен на пост министра культуры и туризма. Как пишет Freedom Newspaper, через месяц после назначения Бах выступил с критикой населения соседнего Сенегала, что также привело к международному скандалу. «В Сенегале вы слишком много болтаете... После каждых выборов вместо того, чтобы работать, вы тратите свое время на политику...» — заявил Бах (его слова приводит сенегальское издание Dakaractu). Также он обвинил «среднестатистического сенегальца» в склонности к воровству и лжи. После этого в Сенегале Баха обвинили в неуважении к правительству и народу страны.

В Таиланде заявили о нанесенном Рыбкой и Лесли ущербе репутации страны
Общество

В Таиланде 26 февраля полиция задержала группу лиц, обвинив их в организации нелегального секс-тренинга и нарушении миграционных правил. Среди задержанных оказалась Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли). До этого они стали фигурантами расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, посвященного возможным связям вице-премьера Сергея Приходько с миллиардером Олегом Дерипаской. После задержания Рыбка и Лесли обратились в посольство США с просьбой о политическом убежище, однако американские дипломаты им отказали.

Теги: Гамбия , Таиланд
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