В посольстве США объяснили отказ Рыбке в получении политубежища

Гражданка Белоруссии Анастасия Вашукевич, известная как Настя Рыбка, может обратиться за политическим убежищем в США, если будет находиться на территории Соединенных Штатов. Об этом сообщили в американском посольстве в Минске, передает «РИА Новости».



В дипломатическом представительстве отметили, что, находясь за пределами США, гражданин может получить статус беженца. В посольстве рассказали, что обращения о политическом убежище и о статусе беженца рассматривает служба гражданства и иммиграции департамента внутренней безопасности.

Настя Рыбка, Александр Кириллов (известный как Алекс Лесли), а также еще восемь человек были задержаны в Таиланде по подозрению в незаконном проведении секс-тренингов. По местному законодательству, это попадает под нарушение статьи о незаконной трудовой деятельности. На данный момент все задержанные находятся под стражей в иммиграционной тюрьме. В конце февраля Рыбка и Лесли попросили политическое убежище в США.

Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов также являются ответчиками по иску от бизнесмена Олега Дерипаски, который он подал за публикацию без разрешения материалов о его личной жизни. Иск был подан после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального об отдыхе вице-премьера Сергея Приходько на яхте Elden, которая принадлежит Дерипаске. Фильм был сделан на основе фото и видео из Instagram Рыбки и на материалах из ее книги.