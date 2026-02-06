Слуцкая оценила перспективы российских фигуристов на Олимпиаде

Отсутствие опыта международных турниров — это нехорошо, но может пойти на пользу спортсменам из России: «ты можешь идти только вперед», заявила Слуцкая. Она посоветовала атлетам справиться со стрессом и показать лучший результат

Ирина Слуцкая (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отсутствие опыта международных соревнований может пойти на пользу российским спортсменам: «когда тебе не с чем сравнивать, ты можешь идти только вперед», заявила в эфире Радио РБК двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая.

«Что касается наших фигуристов: сильные, имеющие опыт выступления на нашей арене, владеющие сложными элементами <...> Что может сработать на нас? Идеальный прокат, выполнение сложнейших элементов», — пояснила она.

Потеря возможности для российских спортсменов показать себя на международной арене — «это нехорошо», но помешать атлетам могут и другие факторы, отметила Слуцкая. «Во-первых, это стресс. Нет ни одного спортсмена, который выходит на соревнования, и не волнуется. Важно справиться со своим внутренним волнением», — подчеркнула она.

Всего на турнире в нейтральном статусе примут участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. По мнению Слуцкой, все спортсмены могут показать высокий результат и заработать свои медали.

«Хоть я и не верю в удачу, но мне кажется, здесь она нужна не только фигуристам, но и всем нашим ребятам. Просто делайте то, что вы умеете. Вся наша страна за вас болеет, переживает. Вас очень мало — всего 13 человек, но вы наши любимые, те, за кого мы держим кулачки и переживаем. Желаем вам только легких стартов, удачного финиша и, конечно, медалей», — заключила она.

6 февраля в Италии стартовали XXV Зимние Олимпийские игры. Впервые в истории они проходят в двух городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо, но их география будет значительно шире: к основным центрам также добавятся Ливиньо, Бормио, Предаццо и Тезеро. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).