 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2026⁠,
РАДИО
0

Слуцкая оценила перспективы российских фигуристов на Олимпиаде

Сюжет
Олимпиада-2026
Сюжет
Радио РБК
Отсутствие опыта международных турниров — это нехорошо, но может пойти на пользу спортсменам из России: «ты можешь идти только вперед», заявила Слуцкая. Она посоветовала атлетам справиться со стрессом и показать лучший результат
Ирина Слуцкая
Ирина Слуцкая (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отсутствие опыта международных соревнований может пойти на пользу российским спортсменам: «когда тебе не с чем сравнивать, ты можешь идти только вперед», заявила в эфире Радио РБК двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая.

«Что касается наших фигуристов: сильные, имеющие опыт выступления на нашей арене, владеющие сложными элементами <...> Что может сработать на нас? Идеальный прокат, выполнение сложнейших элементов», — пояснила она.

Потеря возможности для российских спортсменов показать себя на международной арене — «это нехорошо», но помешать атлетам могут и другие факторы, отметила Слуцкая. «Во-первых, это стресс. Нет ни одного спортсмена, который выходит на соревнования, и не волнуется. Важно справиться со своим внутренним волнением», — подчеркнула она.

Обрусевшие США и прощание легенды. Что важно знать об Олимпиаде-2026
Спорт
Сын российских эмигрантов Илья Малинин будет выступать за США. Он является главной звездой современного фигурного катания

Всего на турнире в нейтральном статусе примут участие 13 россиян, в том числе фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник. По мнению Слуцкой, все спортсмены могут показать высокий результат и заработать свои медали.

«Хоть я и не верю в удачу, но мне кажется, здесь она нужна не только фигуристам, но и всем нашим ребятам. Просто делайте то, что вы умеете. Вся наша страна за вас болеет, переживает. Вас очень мало — всего 13 человек, но вы наши любимые, те, за кого мы держим кулачки и переживаем. Желаем вам только легких стартов, удачного финиша и, конечно, медалей», — заключила она.

6 февраля в Италии стартовали XXV Зимние Олимпийские игры. Впервые в истории они проходят в двух городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо, но их география будет значительно шире: к основным центрам также добавятся Ливиньо, Бормио, Предаццо и Тезеро. В соревнованиях примут участие более 2800 спортсменов из более 90 стран. Будут разыграны 116 комплектов наград в восьми видах спорта (16 дисциплин).

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Politico: у администрации Трампа большие планы на Олимпиаду-2026

Визовые центры Японии в Москве и Петербурге начали запись на подачу документов

Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил Украины

Рубио: США будут вести переговоры с позиции силы по новому договору о ракетах

Авторы
Теги
Алина Нафикова
Олимпиада-2026 Ирина Слуцкая фигуристы спортсмены
Материалы по теме
В Союзе биатлонистов рассказали, что может помешать атлетам на Олимпиаде
Общество
В Милане началась церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Спорт
Что вы знаете о талисманах Олимпийских игр? Тест
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 91,05 (+0,76) Инвестиции, 06 фев, 17:18 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 77,05 (+0,5) Инвестиции, 06 фев, 17:18
Российский флаг пронесли на церемонию открытия Олимпийских игр Спорт, 06 фев, 23:57
ЦРУ прекратило выпуск «Всемирного справочника фактов» Политика, 06 фев, 23:48
Купили снега: самые большие траты Олимпиады-2026. Видео Спорт, 06 фев, 23:27
Брат Джеффри Эпштейна обвинил Трампа в причастности к смерти финансиста Политика, 06 фев, 23:16
€4 млрд принесут €5 млрд: как в Италии оценивают эффект Олимпиады. Видео Спорт, 06 фев, 23:12
Слуцкая оценила перспективы российских фигуристов на Олимпиаде
РАДИО
 Общество, 06 фев, 23:06
Вторая ракетка России вышла в финал в двух разрядах на турнире в Абу-Даби Спорт, 06 фев, 23:04
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Атмосфера на стадионе в Милане во время открытия Олимпиады-2026. Видео Спорт, 06 фев, 22:56
В США заподозрили Netflix в намерении стать монополией Бизнес, 06 фев, 22:51
США показали маневры авианосца «Авраам Линкольн» в Аравийском море. Фото Политика, 06 фев, 22:48
Как Милан готовился к Олимпиаде: включение с улиц города. Видео Спорт, 06 фев, 22:45
Фигурист Энберт о значимости открытия Олимпиады для спортсменов. Видео Спорт, 06 фев, 22:40
США обвинили Китай в проведении тайного ядерного испытания Политика, 06 фев, 22:29
Прокуратура потребовала передать государству билетную систему Leonardo Бизнес, 06 фев, 22:22