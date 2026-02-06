Завещание Карла Лагерфельда решили оспорить

Лагерфельд оставил состояние на примерно €200 млн. В завещание вписаны семь человек, однако родственников он туда не включил

Карл Лагерфельд (Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images)

Неизвестные решили оспорить завещание модельера Карла Лагерфельда, управлявшего домом Chanel с 1983 года. Об этом его душеприказник Кристиан Буассон уведомил оставшихся в живых племянниц и племянников дизайнера, сообщил Bunte.

Карл Лагерфельд умер в возрасте 85 лет в феврале 2019 года. За три года до своей смерти, 29 апреля 2016 года, он составил свое завещание. Спустя семь лет после смерти его состояние должно было быть распределено между семью доверенными лицами, среди которых «мама» его кошки Франсуаза Кассо, ассистент Себастьян Жондо и крестник Хадсон Крениг. Родственников он при этом не включил.

«Толкование данного завещания, однако, оспаривается. В настоящее время права наследников, таким образом, неопределенны», — говорится в письме Буассона его родственникам.

Как пишет Bild, если оспаривание приведет к тому, что завещание признают недействительным, тогда вступит в силу законная очередность наследования. Поскольку Лагерфельд умер неженатым и бездетным, а его две сестры к тому моменту тоже скончались, его состояние (включая недвижимость, около €200 млн) разделят между племянниками и племянницами.

Во Франции и Монако завещание может быть признано недействительным судом, если на момент его составления умерший был недееспособен. Если завещание аннулируется, юридически считается, что его никогда не существовало. Почему именно завещание Лагерфельда было оспорено и кем, пока неизвестно.

Выплату средств также блокирует и налоговый спор с французской фискальной службой. По данным новостного бюллетеня Glitz.paris, которые приводит Bild, налоговое ведомство требует из наследства от €20 млн до €40 млн в виде недоплаченных налогов. Как объясняют налоговики, фактическим местом жительства Лагерфельда был Париж (ставка налога до 45%), а не указанный им основной адрес в Монако, где для большинства резидентов ставка составляет 0%.

Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в 1933 году, хотя сам он позднее утверждал, что появился на свет только в 1935 году. В начале 1950-х годов Лагерфельд переехал в Париж, где вскоре стал ассистентом модельера Пьера Бальмена, а позднее арт-директором в доме моды Жана Пату.

В 1974 году Лагерфельд основал собственную линию Karl Lagerfeld Impression, а в 1983 году занял пост художественного директора дома Chanel, для которого создавал линии одежды прет-а-порте и haute couture. В течение нескольких лет занимал также должность главного модельера дома Chloé, с 1965 года сотрудничал с итальянским домом моды Fendi.

В 2010 году Лагерфельд получил орден Почетного Легиона, за вклад в культуру и искусство Франции он был возведен в командоры ордена.