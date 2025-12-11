Сын Алена Делона потребовал исключить свою сестру из завещания

Ален-Фабьен Делон (Фото: Antoine Flament / Starface / ZUMA / ТАСС)

Младший сын актера Алена Делона, скончавшегося летом прошлого года, обратился в швейцарский суд с требованием исключить из завещания отца собственную сестру Анушку. Об этом он заявил в эфире радиостанции RTL.

Суд состоится в марте 2026 года.

Ален-Фабьен обосновал решение тем, что несколько врачей отметили ухудшение когнитивных способностей отца еще в 2019 году — после первого инсульта.

«Молодой человек не оспаривает первое завещание, датированное 2015 годом. Но, по его мнению, актер уже был не в себе, когда в 2022 году подписал новое завещание в пользу Анушки, а затем передал ей 51% акций своей компании, управляющей брендом Alain Delon», — говорится в статье.

Младший сын считает, что именно Анушка подтолкнула отца к этому решению.

Ален-Фабьен подал иск в августе — спустя год после смерти отца, поскольку, по собственным словам, ранее не имел доступа к медицинским данным умершего за период с 2019 года. Ранее младший сын утверждал, что документы, где подтверждались проблемы с памятью у пожилого актера, были намеренно скрыты Анушкой.

В сентябре он через судебного пристава уведомил сестру и сводного брата Энтони о том, что подает на них в суд с целью отмены второго завещания, подписанного отцом.

Ален Делон умер в августе прошлого года на 89-м году жизни. За семь лет до смерти он объявил о завершении кинокарьеры.