Детей депутата Госдумы Дорошенко арестовали после показаний экс-министра

Показания на детей депутата Госдумы Дорошенко, после которых их задержали, дал бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев, сообщили источники РБК

Центральный районный суд Сочи (Фото: Grigorii Pisotsckii / Shutterstock)

Детей депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко Милану и Эльдара Дорошенко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) после показаний бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева, сообщили РБК два источника, знакомые с материалами расследования. По словам собеседников, на основе показаний Переверзева следствие дало правовую оценку роли детей парламентария в схеме, связанной с распределением дорожных контрактов.

Центральный районный суд Сочи 28 января арестовал детей Дорошенко на два месяца. 28 января экс-министр был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Алексей Переверзев полностью признал вину в мошенничестве и рассказал следствию о новых эпизодах, что привело к задержанию других фигурантов уголовного дела, говорят источники РБК.

Алексей Переверзев был задержан 22 января. На должность главы регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства его назначили в сентябре 2017 года. 21 января 2026 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев переназначил Переверзева на должность.

Помощница депутата не ответила на звонки и сообщения РБК, а адвокат его дочери отказался от комментариев.

Как утверждают собеседники РБК, 25-летняя Милана Дорошенко и 21-летний Эльдар Дорошенко числятся учредителями и владельцами нескольких дорожных компаний, которые, по версии следствия, использовались для получения и последующего хищения бюджетных средств. Речь идет, в частности, об ООО «Северское ДРСУ», ООО «Арма-Лайн» и ООО ПКФ «ДТК». Ранее Генпрокуратура в антикоррупционном иске указала, что фактический контроль над этими структурами осуществлял их отец — действующий депутат Госдумы Андрей Дорошенко, а регистрация долей на детей носила номинальный характер и была направлена на сокрытие его участия в коммерческой деятельности.

Задержанию детей Дорошенко предшествовал антикоррупционный иск Генпрокуратуры к депутату и его бывшему коллеге по Госдуме — арестованному за особо крупное взяточничество бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Ответчиками по иску заместителя генерального прокурора проходят 29 человек, включая близких родственников депутатов, и холдинговая компания «Прогресс». В качестве третьих лиц к процессу привлечены 19 предприятий, зарегистрированных в Краснодарском крае. Исковое заявление поступило в суд 20 января.

Что Генпрокуратура сообщила о бизнесе Дорошенко

Фабула уголовного дела, по словам источников РБК, в целом соответствует доводам, изложенным Генпрокуратурой в исковом заявлении к Дорошенко-старшему, ответчиками по которому также проходят его дети и Анатолий Вороновский. По данным Генпрокуратуры, после назначения в 2016 году министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Вороновский выстроил систему распределения государственных и муниципальных дорожных контрактов вне конкурентных процедур. Доступ к работам, как установил надзор, получал ограниченный круг компаний при условии выплаты вознаграждения, размер которого устанавливался в процентах от сметной стоимости контрактов.

Одну из ключевых ролей в этой системе играл Андрей Дорошенко, который с 2018 по 2021 год возглавлял Союз дорожников Кубани, говорится, по данным источников РБК, в иске Генпрокуратуры. Через эту площадку, по данным ведомства, определялся перечень подрядчиков, распределялись работы и согласовывались суммы незаконных выплат. После избрания Вороновского депутатом Госдумы в 2021 году влияние на дорожную отрасль региона сохранялось через назначенных им и аффилированных с ним бывших чиновников минтранса Краснодарского края, включая Алексея Переверзева. Они также проходят ответчиками по иску.

Особое внимание в нем уделено эпизодам, связанным с легализацией доходов и сокрытием реальных бенефициаров бизнеса. По данным прокуроров, полученные средства выводились через подконтрольные структуры, в том числе через фонд «Моя Кубань», а также направлялись на счета дорожных компаний. Как говорится в иске Генпрокуратуры, после получения депутатского мандата Андрей Дорошенко формально переоформил доли в ООО ПКФ «ДТК», ООО «Арма-Лайн» и ООО «Северское ДРСУ» на Милану и Эльдара Дорошенко, сообщили источники РБК.

Именно эта схема, по словам собеседников РБК, легла в основу обвинений, предъявленных детям депутата. Следствие полагает, что, будучи номинальными владельцами компаний, они участвовали в хищении бюджетных средств, что послужило основанием для квалификации их действий как мошенничества в особо крупном размере.

На заседании суда 5 февраля бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев признал все требования по иску Генпрокуратуры.

РБК направил запрос в управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

4 февраля были арестованы заместитель министра транспорта Краснодарского края Александр Дашук, бывший генеральный директор Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук, а также предприниматели Игорь Сердюк и Евгений Никогда. Все они проходят соответчиками по иску Генпрокуратуры к Вороновскому и Дорошенко. Надзорное ведомство считает их создателями коррупционной схемы в дорожно-строительной отрасли с незаконным доходом не менее 2,8 млрд руб.