Детей депутата Госдумы Дорошенко арестовали после показаний экс-министра

Показания на детей депутата Госдумы Дорошенко, после которых их задержали, дал бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев, сообщили источники РБК
Центральный районный суд Сочи
Центральный районный суд Сочи (Фото: Grigorii Pisotsckii / Shutterstock)

Детей депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Дорошенко Милану и Эльдара Дорошенко обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) после показаний бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Переверзева, сообщили РБК два источника, знакомые с материалами расследования. По словам собеседников, на основе показаний Переверзева следствие дало правовую оценку роли детей парламентария в схеме, связанной с распределением дорожных контрактов.

Центральный районный суд Сочи 28 января арестовал детей Дорошенко на два месяца. 28 января экс-министр был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде после заключения досудебного соглашения о сотрудничестве. Алексей Переверзев полностью признал вину в мошенничестве и рассказал следствию о новых эпизодах, что привело к задержанию других фигурантов уголовного дела, говорят источники РБК.

Алексей Переверзев был задержан 22 января. На должность главы регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства его назначили в сентябре 2017 года. 21 января 2026 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев переназначил Переверзева на должность.

Помощница депутата не ответила на звонки и сообщения РБК, а адвокат его дочери отказался от комментариев.

Как утверждают собеседники РБК, 25-летняя Милана Дорошенко и 21-летний Эльдар Дорошенко числятся учредителями и владельцами нескольких дорожных компаний, которые, по версии следствия, использовались для получения и последующего хищения бюджетных средств. Речь идет, в частности, об ООО «Северское ДРСУ», ООО «Арма-Лайн» и ООО ПКФ «ДТК». Ранее Генпрокуратура в антикоррупционном иске указала, что фактический контроль над этими структурами осуществлял их отец — действующий депутат Госдумы Андрей Дорошенко, а регистрация долей на детей носила номинальный характер и была направлена на сокрытие его участия в коммерческой деятельности.

Задержанию детей Дорошенко предшествовал антикоррупционный иск Генпрокуратуры к депутату и его бывшему коллеге по Госдуме — арестованному за особо крупное взяточничество бывшему депутату Госдумы Анатолию Вороновскому. Ответчиками по иску заместителя генерального прокурора проходят 29 человек, включая близких родственников депутатов, и холдинговая компания «Прогресс». В качестве третьих лиц к процессу привлечены 19 предприятий, зарегистрированных в Краснодарском крае. Исковое заявление поступило в суд 20 января.

Что Генпрокуратура сообщила о бизнесе Дорошенко

Фабула уголовного дела, по словам источников РБК, в целом соответствует доводам, изложенным Генпрокуратурой в исковом заявлении к Дорошенко-старшему, ответчиками по которому также проходят его дети и Анатолий Вороновский. По данным Генпрокуратуры, после назначения в 2016 году министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Вороновский выстроил систему распределения государственных и муниципальных дорожных контрактов вне конкурентных процедур. Доступ к работам, как установил надзор, получал ограниченный круг компаний при условии выплаты вознаграждения, размер которого устанавливался в процентах от сметной стоимости контрактов.

Одну из ключевых ролей в этой системе играл Андрей Дорошенко, который с 2018 по 2021 год возглавлял Союз дорожников Кубани, говорится, по данным источников РБК, в иске Генпрокуратуры. Через эту площадку, по данным ведомства, определялся перечень подрядчиков, распределялись работы и согласовывались суммы незаконных выплат. После избрания Вороновского депутатом Госдумы в 2021 году влияние на дорожную отрасль региона сохранялось через назначенных им и аффилированных с ним бывших чиновников минтранса Краснодарского края, включая Алексея Переверзева. Они также проходят ответчиками по иску.

Особое внимание в нем уделено эпизодам, связанным с легализацией доходов и сокрытием реальных бенефициаров бизнеса. По данным прокуроров, полученные средства выводились через подконтрольные структуры, в том числе через фонд «Моя Кубань», а также направлялись на счета дорожных компаний. Как говорится в иске Генпрокуратуры, после получения депутатского мандата Андрей Дорошенко формально переоформил доли в ООО ПКФ «ДТК», ООО «Арма-Лайн» и ООО «Северское ДРСУ» на Милану и Эльдара Дорошенко, сообщили источники РБК.

Именно эта схема, по словам собеседников РБК, легла в основу обвинений, предъявленных детям депутата. Следствие полагает, что, будучи номинальными владельцами компаний, они участвовали в хищении бюджетных средств, что послужило основанием для квалификации их действий как мошенничества в особо крупном размере.

На заседании суда 5 февраля бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексей Переверзев признал все требования по иску Генпрокуратуры.

РБК направил запрос в управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

4 февраля были арестованы заместитель министра транспорта Краснодарского края Александр Дашук, бывший генеральный директор Союза дорожников Кубани Дарья Чубачук, а также предприниматели Игорь Сердюк и Евгений Никогда. Все они проходят соответчиками по иску Генпрокуратуры к Вороновскому и Дорошенко. Надзорное ведомство считает их создателями коррупционной схемы в дорожно-строительной отрасли с незаконным доходом не менее 2,8 млрд руб.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Елена Степанова Елена Степанова
Анатолий Вороновский Андрей Дорошенко Следственный комитет Генеральная прокуратура коррупция Госдума Единая Россия Краснодарский край госконтракты
Анатолий Вороновский фото
Анатолий Вороновский
бывший депутат
28 декабря 1966 года
Андрей Дорошенко фото
Андрей Дорошенко
депутат Госдумы
10 марта 1977 года
Вениамин Кондратьев фото
Вениамин Кондратьев
политик, губернатор Краснодарского края
1 сентября 1970 года
